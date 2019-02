COMMUNIQUE de L’AJA SUITE A L’ELECTION PRESIDENTIELLE DU 24 FERVIER AU SENEGAL

L’AJA (Association des Juristes Africains) au vu du rapport de ses observateurs, souligne le bon déroulement du scrutin lors de l’élection présidentielle Du 24 FEVRIER 2019.

L’AJA constate aujourd’hui, que le Sénégal peut réclamer son ancrage dans le domaine des droits du citoyen et de la Démocratie. L ‘AJA se félicite de la bonne organisation de l’élection et du comportement citoyen des Sénégalais et rappelle qu’ils ne doivent pas se laisser influencer par de fausses informations.

L’AJA, dans cet esprit, lance un appel à l’ensemble des acteurs politiques afin que la justice puisse faire son travail normalement dans la sérénité et en toute indépendance pour préserver la paix. Ceci répond à l’esprit de la déclaration universelle des droits de l’homme qui garantit la paix sociale, de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que de la Déclaration des principes politiques et juridiques au plan international,

Ainsi donc, l’AJA invite les acteurs susvisés à veiller aux conditions d’exercice des droits des citoyens et à veiller au bon fonctionnement des institutions démocratiques, notamment la CENA.

En définitive si le Sénégal veut garder sa place de leader en matière de démocratie, de respect des droits de l’homme et ainsi éviter des troubles à l’ordre public ou l’intervention des institutions internationales, il devra se conformer au Droit, protéger la souveraineté populaire et faire confiance en la maturité, la sagesse et la volonté du peuple.

Pour ce faire l’AJA invite encore une fois tous les acteurs à la sérénité, à l’esprit de responsabilité pour permettre à la Justice de faire son travail normalement pour une issue pacifique des élections qui marque un tournant décisif dans la vie politique du Sénégal.

FAIT A DAKAR LE 27 FEVRIER 2019

LE BUREAU EXECUTIF

ASSOCIATION DES JURISTES AFRICAINS (AJA)

AFRICAN JURISTS ASSOCIATION

Statut d’observateur de l’UA, ECOWAS, CADHP