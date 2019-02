Présidentielle : la mission de l’église se prononce sur…

La mission d’observation électorale de la Commission épiscopale Justice et Paix et des Scouts du Sénégal a livré ses observations, ce mercredi 27 février 2019.

Elle avait déployé 1000 observateurs et superviseurs pour surveiller le déroulement du scrutin dans 4600 bureaux dans 43 départements du pays. A la presse nationale et internationale, elle les invite à rester dans leur rôle d’informateur et à éviter de publier des résultats non officiels et de fausses tendances. Sur ce point, il a déploré les premières tendances « entachées d’incohérences » données par une certaine presse. Sur ces entrefaites, il appelle tout le monde savoir raison gardée. « Nous devons laisser les organes officiels chargés de publier les résultats faire leur travail dans la tranquillité. Ces incohérences participent à créer un climat délétère dont le pays n’a pas besoin ». S’agissant des vidéos sur lesquelles on voit des enfants voter, Abbé Alphonse Seck a indiqué que les observateurs et superviseurs qu’ils avaient sur le terrain n’ont pas relevé cela. Mais, précise-t-il : « Nous n’étions pas dans tous les bureaux de vote du Sénégal ».