Malick Ngom: « la démocratie n’a jamais existé au Sénégal »

Le jeune sénégalais, Malick Ngom, a sorti un ouvrage intitulé « les politiciens assassins du peuple sénégalais». Ce dernier est revenu, dans une interview accordée à Xibaaru, sur la démocratie l’accession du Sénégal à l’indépendance. A l’en croire, il faut bien l’existence de la démocratie pour parler de sa régression.

« Cela peut paraître étonnant, mais si les sénégalais étudient l’histoire du pays, ils comprendront que la démocratie n’a jamais existé au Sénégal », a-t-il dit. Pour étayer ses propos, il a rappelé que’ en 1960, le premier président de la République avait éliminé tous ses opposants et avait interdit la formation de partis politiques. » Le pays était dirigé par un régime à parti unique et l’assemblée nationale n’avait aucun pouvoir sur l’exécutif. Le pays était sous une oligarchie accentuée

par l’absence de premier ministre »,a-t-il argumenté.

M. Ngom de rappeler que c’est avec l’arrivée de Me Abdoulaye Wade en 1974 qu’on verra les germes

du processus de démocratisation. « La constitution était un chiffon pour le président. Il avait l’autorité de la modifier à tout instant jusqu’à ce qu’il passe le pouvoir au Second Président de la République inachevée du Sénégal, le 31 décembre 1980″, fait-t-il savoir.

A l’en croire, sous la présidence du même régime socialiste, Abdou Diouf a fait rêver les sénégalais de 1981 à 1983 en adoptant la loi sur l’enrichissement illicite, la remise de dettes aux paysans…, Mais, précise-t-il, » les votes des citoyens n’étaient pas comptabilisés de manière légale et les médias n’avaient pas non plus le droit d’accès aux bureaux de vote, et ce jusqu’en 1993. En 1988

Abdoulaye Wade et certains opposants comme Abdoulaye Bathily avaient proposé la réforme du code électorale et le retour du Premier Ministre, mais Abdou Diouf avait refusé. Les médias du

gouvernement qui bénéficiaient des dons de l’Etat, qui existent toujours, communiquaient les

informations en faveur de l’Etat ».

« Il faut attendre 1993 pour voir les petits changements du code électorale et le retour du Premier Ministre du fait que de 1988 à 1991, avant le premier gouvernement d’union nationale, le Sénégal a vécu des crises incessantes : la crise mauritanienne, la crise sénégambienne, la crise séné-guinéenne, les crises politiques, le boycott des élections municipales etc » , soutient-il.

« Tous ces problèmes du pays ne sont pas arrangés avec le temps. Le Pape Jean Paul II est d’ailleurs venu au Sénégal pour que la Casamance retrouve la paix. Les droits des citoyens étaient bafoués. Raison pour laquelle, lors des élections de 1993, les mêmes scénarii qu’en 2019 se sont reproduits : à l’issu du scrutin présidentiel, la commission chargée de diffuser les résultats provisoires avait du mal à s’accorder sur les chiffres. Ce qui avait d’ailleurs conduit Monsieur Kéba Mbaye, Président du Conseil Constitutionnel de l’époque, a démissionné, sans compter la scène dramatique de la Mort de Maître Babacar Seye. Toutes ces actions ont toujours démontré que le peuple n’a jamais été souverain de ses droits. C’est de 2000 à 2012 que nous avons posé les premiers fondements de la démocratie avec une première alternance. Les acteurs politiques avaient décidé de jouer le jeu de la démocratie et de respecter la voix du peuple. En 2019, tout ce qu’on a vécu de 1980 à 2000, réapparait dans la vie quotidienne. Si les sénégalais lisent « les politiciens assassins » et les ouvrages sur les régimes démocratiques, ils comprendront que le pays n’a jamais été une démocratie achevée. Que de grandes gueules sur une démocratie inexistante », a-t-il expliqué.