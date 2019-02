Monsieur le Président,

Je viens d’entendre la confirmation de la bonne nouvelle à la télévision, et je ne veux pas laisser cette journée se terminer sans vous adresser toutes mes félicitations pour votre élection à la Présidence de la République.

En effet, je suis très heureux de votre arrivée à la tête de l’Etat Sénégalais, car je vous soutiens depuis longtemps, et je place beaucoup d’espoir en vos promesses et votre programme. Vous proposez une politique structurée qui va certainement permettre à notre pays de remonter la pente sur le plan économique et culturel et de retrouver sa place sur la scène africaine comme internationale.

J’ai conscience que votre tâche n’est pas facile, c’est pourquoi je vous adresse tous mes voeux et mes encouragements : j’ai confiance en votre équipe pour vous seconder au quotidien, et je suis certain que, petit à petit, vos efforts seront couronnés de succès.

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma très haute et respectueuse considération.

TANGE TANDIAN

DIRECTEUR EXÉCUTIF DE L’OMARTS (OBSERVATOIRE DE LA MUSIQUE ET DES ARTS DU SENEGAL)