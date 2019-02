L’APR de Dagana décerne le ticket du 1er tour à…Macky Sall

NGNITH décerne un ticket de 68% à Macky SALL pour le passage au 1er Tour

Les populations de la Commune de NGNITH (Département de Dagana) décernent un ticket de 68% pour le passage au premier tour des présidentielles de 2019 en ne cédant que quatre (04) bureaux sur les Vingt Quatre (24) que comptent la Commune: (02 à Diokhor île, 01 à Malla et 01 à Gogno) à la Coalition PUR/BES DU NIACK tandis que la Coalition Idy 2019 tombe partout dans la Commune de NGNITH.Le Mouvement: DOYNA/CA SUFFIT mis en place depuis 2011,devenu Mouvement :LES FORCES/Dollé Askan WI remercie toutes les populations de leur reconnaissance au Président Macky SALL qui a investi à NGNITH en sept ans(07) plus que tous les autres Présidents depuis l’indépendance (Electrification, Adduction d’Eau Potable, Pont Etc…)

NGNITH étant la seule Commune parmi les onze (11) du département de Dagana qui n’a bénéficié d’aucun poste de nomination de la part du Président Macky SALL depuis 2012 (PCA,DG, Chargé de Mission, Membre du CESE etc.) et pourtant, le Président Macky SALL a gagné toutes les élections à NGNITH.

Monsieur le Président,

Plus de reconnaissance pour les fils de NGNITH.

Bravo Président Macky SALL.

Magatte DIAW

Président Mouvement : LES FORCES/Dollé Askan WI

Membre de l’APR