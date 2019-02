Faux PV…Idy accusé de changer les chiffres

C’est Idy qui change les chiffres des PV

Pourquoi Idrissa Seck est-il tombé aussi bas ? Pourquoi accepte-t-il de jouer le jeu des « pyromanes » ?

La présidentielle va connaitre son &épilogue et le président Macky Sall a bel et bien gagné. Et Idrissa Seck se laisse emporter par la vague des contestataires qui lui attribuent des chiffres qu’il n’a pas.

Selon tous les PV reçus par les commissions départementales de recensement des votes et signés par ses propres mandataires, Idrissa Seck n’ pas les chiffres qu’il brandit. Il y a un écart entre les chiffres d’Idy et ceux des PV qui ont été approuvés par ses mandataires. Alors d’où Idy tient-il ses chiffres ?

Idy manipulés

Idy est manipulé par son entourage qui veut coûte que coûte un second tour. Des personnes qui n’ont aucun intérêt çà ce que Macky gagne. Mamadou Diop Decroix qui occupe les plateaux télés et les membres de « Sonko président » qui ont des relents révolutionnaire et qui l’entraînent sur le chemin de la violence. Les partisans de Sonko, très en verve sur les réseaux sociaux lui font croire que le Sénégal est avec lui dans sa croisade pour le second tour alors qu’il n’en est rien. La réalité se joue sur le terrain et non sur la toile et Idy doit le savoir.

Idy doit se raiser et appeler Macky pour le féliciter avant que ses partisans aveuglés par un second tour artificiel ne transgressent les lois…