Chirac, affaibli, ne reconnaît plus que 5 personnes

L’ancien président de la République Jacques Chirac, retiré de la vie publique, ne reconnaîtrait plus que cinq personnes

Un journaliste, biographe de Bernadette Chirac, révèle que Jacques Chirac, président de la République de mai 1995 à mai 2007, ne reconnaîtrait pas plus de cinq personnes de son entourage proche.

Depuis 2014 et la remise du prix de sa fondation, Jacques Chirac n’est plus apparu en public. Affaibli par un accident vasculaire cérébral en 2005, l’ancien président de la République est hospitalisé à deux reprises, en2015 et en 2016. Sa fille cadette, Claude Chirac, chargée de sa communication a choisi de ne plus autoriser aucune photo de son père pour que le public n’en garde pas une image vieillissante. À 86 ans, Jacques Chirac vit donc retiré en compagnie de son épouse Bernadette dans un hôtel particulier prêté par leur ami François Pinault, rue de Tournon à Paris.

Le journaliste Erwan L’Eléouet dévoile dans son livre Bernadette Chirac, les secrets d’une conquête(Fayard) des détails de la vie de l’ancien président : « Il ne reconnaît plus que cinq personnes. Sa fille, son épouse et ses auxiliaires de vie, qu’il voit tous les jours.Maisil ne dialogue pas ou très peu avec eux. ».

Malgré son état, Jacques Chirac aurait été très touché par le décès de sa fille aînée, Laurence, en avril 2016. À 58 ans, et après des décennies de lutte contre l’anorexie mentale, Laurence Chirac s’est éteinte à l’hôpital Necker à Paris. Son père, déjà très affaibli, aurait beaucoup pleuré celle qu’il a définit face à Pierre Péan dans L’inconnu de l’Elysée en 2007 comme « le drame de sa vie ».