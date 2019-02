Aliou Sall se moque de Gackou

En assemblée générale pour remercier la population de Guédiawaye qui a renouvelé sa confiance au président Macky dans sa localité, Aliou Sall a d’égratigné son adversaire Malick Gakou, rapporte ThieyDakar.

« Nous avions montré que nous sommes plus forts que Malick Gakou à plusieurs reprises. Dans sa commune, nous l’avion battu au référendum et lors des législatives. Ensuite, j’avais dit à Gakou, puisqu’il ne pouvait pas avoir les parrainages, de nous rejoindre car nous sommes plus fort que lui. Tout ce qui restait à Gakou, c’est-à-dire, le centre de vote de l’école 16, on le lui a pris car nous l’avons battu même dans son bureau de vote. Aujourd’hui, Malick Gakou n’a plus d’existence politique à moins qu’il reconnaisse la réalité et qu’il vienne se ranger derrière le président de la République. C’est vrai qu’on a déjà gagné, qu’il vienne, il aura sa place ».