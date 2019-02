Un pasteur « ressuscite un mort » en Afrique du Sud

L’affaire fait grand bruit en Afrique du Sud où l’imposture religieuse atteint des sommets…

Trois entreprises funéraires sud-africaines ont porté plainte contre le célèbre pasteur Alph Lukau après sa mise en scène théâtrale de la résurrection d’un homme devant des milliers de fidèles (voir vidéo à partir de 2’00 »), à Johannesburg, rapporte BBC Afrique .Elles estiment avoir été « manipulées » par le prêcheur et ont déposé plainte pour atteinte à leur réputation.Lors de cette cérémonie, Alph Lukau invite le « mort » couché dans le cercueil à se lever (« rise up ») et le « miracle » survient sous les acclamations du public venu en masse pour assister à l’événement.

Moqueries et condamnation

Si de nombreux Sud-Africains ont tourné cet « exploit » en dérision sur les réseaux sociaux, sous le hashtag #ResurrectionChallenge, la Commission nationale de la promotion et de la protection des communautés culturelles, religieuses et linguistiques a condamné les faits. « Il n’y a pas eu de miracle », a déclaré l’organe étatique à la télévision publique nationale. « Il (le miracle) a été inventé pour titrer profit du désespoir de notre peuple », ajoute ladite commission.

Alph Lukau, le pasteur le plus riche du monde

Alph Lukau a fondé l’Alleluia Ministries International Church, église non reconnue mais présente dans plusieurs pays d’Afrique. Sa page Facebook affiche près de 900 000 abonnés. Il est considéré par les médias sud-africains comme le pasteur le plus riche du monde et alimente régulièrement la polémique.

