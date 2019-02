La société civile, inquiète, suite aux tensions post-électorales notées dernièrement, appelle les acteurs politiques à plus de retenue. Selon le directeur exécutif d’Amnesty/Section Sénégal, Seydi Gassama, il faut attendre la publication des résultats. Par ailleurs, il déclare que les manifestations pacifiques doivent être autorisées.

«Nous avons beaucoup de craintes, c’est pour cela que nous voudrions appeler les acteurs politiques à plus de responsabilité. Le processus électoral s’est déroulé jusqu’ici sans couacs majeurs. Le processus de décompte des voix, de compilation des résultats depuis les bureaux de vote jusqu’à la Cour d’appel est fait de façon inclusive. Donc, tous les partis politiques sont au courant des résultats qui sont transmis et on devrait pouvoir attendre avec sérénité la proclamation des résultats et que tout le monde les accepte», a-t-il soutenu au micro de Sud Fm reprise par Seneweb.

Et de poursuivre : «Cependant, il faut savoir que les juges de la Cour d’appel ne peuvent annuler de Pv et ne peuvent corriger de Pv que selon les dispositions prévues par la loi. Donc, il faut que les Sénégalais se calment et attendent tranquillement que la Commission de recensement des votes proclame les résultats et que le vainqueur soit félicité et qu’ils sachent qu’il y a d’autres élections qui vont venir et qu’ils pourront certainement avoir leur chance.»