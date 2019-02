R. Kelly risque jusqu’à 70 ans de prison

Accusé d’abus sexuels sur mineures depuis plus de deux décennies, R. Kelly a été placé en détention vendredi puis libéré après une caution de 100.000$.

Les ennuis ne sont pas près de s’arrêter pour R. Kelly. Accusé d’abus sexuels et de pédophilie depuis le milieu des années 1990, le chanteur de 52 ans s’est rendu vendredi 22 février aux autorités après que le tribunal de Chicago a émis un mandat d’arrêt à son encontre. Placé en détention, il a payé 100.000 dollars, pour pouvoir être libéré en attendant son jugement.

Kelly a été inculpé de 10 chefs d’accusations d’abus sexuel accompagnés de circonstances aggravantes sur quatre personnes, dont trois mineures qui étaient âgées de 13 à 17 ans au moment de faits survenus entre 1998 et 2010. Pour chacun des chefs d’accusations, il risque un maximum de 10 ans d’emprisonnement. Une peine allant de 30 à 70 ans de prison peut être considérée s’il est reconnu coupable.

Il y a deux semaines, l’avocat Michael Avenatti avait révélé l’existence d’une vidéo prouvant la culpabilité de R. Kelly. Les images, qui ont été remises à la justice et qui ont permis son arrestation (ainsi que la relève de traces ADN), montrent la star américaine en plein acte sexuel avec une mineure de 14 ans. En 2008, Robert Sylvester Kelly -de son vrai nom- avait été acquitté dans un procès de longue haleine lors duquel il avait déjà été accusé d’agression sexuelle et de pédophilie. Une vidéo similaire avait été au centre du procès.

Il n’a forcé personne, c’est une rock star !

Lors d’une audience ayant eu lieu samedi, l’avocat de R. Kelly, Steve Greenberg, a choqué en déclarant que son client n’avait «pas besoin d’avoir des relations non consenties». «Il n’a forcé personne à des relations sexuelles. C’est une rock star !», a-t-il déclaré. Des propos qui ont consterné Michael Avenatti, qui représente l’une des quatre victimes. «Note à Steve Greenberg (…) 14, 15 et 16 ans n’est pas l’âge légal de « consentement » dans l’Illinois. Ce qui signifie qu’il s’agit d’agressions sexuelles / de viols. Mais qui est ce type ?», a-t-il écrit sur Twitter. L’âge de consentement est en effet de 17 ans dans l’Illinois.

L’arrestation de R. Kelly intervient près de deux mois après la diffusion du documentaire «Surviving R. Kelly» sur la chaîne américaine Lifetime. Dans ce document explosif raconté en six parties, plusieurs femmes, ex-petites amies et anciens membres d’entourage du chanteur partagent leur témoignage, évoquant les nombreux abus sexuels, mentaux et physiques perpétrés en toute impunité par R. Kelly pendant plus de deux décennies. Suite à cela, sa maison de disques Sony avait fait savoir qu’elle se désolidarisait de l’artiste. Lady Gaga ou bien encore Céline Dion ont également fait retirer leurs duos avec R. Kelly des plateformes de musique.