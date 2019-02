La Commune de Thiaré situé dans le département de Kaolack s’est distinguée lors du scrutin présidentiel du dimanche 24 Février 2019. En plus de l’éclatante victoire du candidat de la coalition présidentielle, le Benno Bokk Yakaar, le Président Macky, cette localité sort en tête de peloton dans tout le département (Kaolack), avec un score digne de louanges de 83,5 %.Il faut avouer que c’est un travail de titan du responsable du parti présidentiel, en l’occurrence, Bamba Mbodj qui a permis d’aboutir á ce résultat si honorable. Durant des mois, le chef du Service Administratif et Financier de la Pharmacie Nationale du Ministère sénégalais de la Santé et de l’Action Sociale, ne cesse de mouiller le maillot pour la victoire de Macky. Lors de la campagne de collecte de signatures pour le parrainage du candidat Macky, il était également sorti á la tête du lot. Et, aujourd’hui, on a comme l’impression que ces efforts préalables restent le reflet de la réalité.

Ibrahima Ngom