Présidentielle…L’opposition fait Échec et Mat

Tous les observateurs ont salué la régularité et la transparence du scrutin présidentiel de ce dimanche.

Le peuple sénégalais s’est mobilisé comme jamais pour accomplir son devoir civique et exprimer clairement par les urnes son choix.

Dans son immense majorité, il a élu, ou disons réélu le candidat Macky SALL.

Toutes les coalitions qui ont revendiqué l’obligation d’un second tour ne peuvent aujourd’hui contester que leur argument principal était les procès-verbaux transmis par leurs mandataires présents parfois dans des zones où la coalition présidentielle a brillé par son absence.

Il en est ainsi de Touba.

Toute cette opposition a crié dernièrement haro sur le directeur de campagne du candidat Macky SALL, coupable à leurs yeux d’avoir proclamé à l’avance les résultats du scrutin, alors qu’il ne parlait que de projection découlant d’une addition des données transmises par leurs représentants électoraux.

L’opposition a sciemment passé sous silence le fait qu’elle-même avait voulu distraire l’opinion publique sur les mêmes bases, en distillant insidieusement des rumeurs sur un inéluctable deuxième tour, basées sur une interprétation arbitraire et donc subjective des résultats électoraux.

Les leaders des coalitions de l’opposition rattrapés par la déclaration du directeur de campagne de la coalition Benno et le recadrage de la CENA n’avaient donc plus d’autres alternatives que d’opérer un revirement stratégique, en convoquant la légitimité de la seule structure habilitée à proclamer les résultats : la Commission nationale de recensement des votes (CNRV).

Les commissions départementales de recensement de votes (CDRV) ont fini leur travail.

Et des informations qui nous parviennent à ce propos, la victoire du candidat Macky SALL ne souffre d’aucune contestation.

Il n’y a donc aucun contentieux électoral qui se profile à l’horizon.

Les adversaires qui ont compéti durant cette campagne le savent.

Et leurs états-majors respectifs aussi.

Il n’y a aucune place à plus de suspense.

Que les vaincus félicitent le vainqueur.

C’est le Sénégal qui a gagné.

Bravo Macky SALL !!!

Par Cissé Kane Ndao