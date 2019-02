Présidentielle : l’Appel de l’imam Kanté aux…Candidats

Présidentielle : Etre responsable jusqu’au bout

Paix sur vous

Le peuple sénégalais et notamment les votants méritent de vives félicitations pour avoir eu un comportement responsable lors du vote.

Dans l’ensemble, les choses se sont bien passées même si aucun citoyen ne doit être pénalisé en raison de dysfonctionnements dus à l’Autorité en charge du processus électoral.

Maintenant, c’est le temps du comptage des suffrages et tout le monde doit avoir l’attitude qui convient, à savoir, attendre sereinement la proclamation des résultats par la Commission nationale de recensement des votes.

À ma connaissance, il n y a pas de contestation dans l’intégrité des procès-verbaux signés par ceux qui doivent le faire dans les bureaux de vote.

Il en découle que ce devrait être facile pour les états-majors des candidats d’avoir ces procès-verbaux et de faire leurs calculs.

Il revient alors aux candidats d’attendre dignement la proclamation des résultats provisoires et soit de les accepter en rapport avec leurs documents et leurs calculs soit d’introduire des recours s’ils estiment que c’est justifié de le faire.

Puis, il s’agira d’attendre que d’éventuels recours soient vidés encore en toute sérénité sans qu’aucun état-major ne fasse des sorties qui ne soit basées sur des éléments convaincants.

Et là, la presse peut et doit jouer un rôle très important sur la base des faits et rien que des faits. Publique comme privée, elle ne doit pas reproduire aucune erreur comme de celles qui ont eu lieu, il y va de sa crédibilité parce qu’il y a une vie pour elle comme pour le Sénégal après cette élection présidentielle du 24 février 2019.

Il me semble alors que les résultats définitifs devront être acceptés tant qu’il n’y a pas des faits et chiffres crédibles qui permettent de les contester par la voie légale sinon, on va droit au mur.

C’est très grave d’exiger d’autorité un deuxième tour comme de proclamer une victoire au premier tour. On ne peut faire de telles choses et puis parler de respect de la loi…

J’en appelle au calme, à la sérénité et au respect des résultats qu’ils soient favorables ou non à tel ou tel candidat. Car ces résultats sont le fait des sénégalais dont nous ne sommes qu’un avec seule voix.

Et puis, qui aime son pays et a vraiment compris ce qu’est un engagement politique authentique doit savoir que celui-ci transcende une élection pour se poursuivre au-delà.

Soyons tous et toutes responsables jusqu’au bout et refusons l’injustice et la manipulation de quelque bord que cela puisse venir.

Dieu préserve le Sénégal.

Imam Ahmad kanté

Dakar, le 27/02/2019