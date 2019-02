Post Discours du Scrutin Présidentiel du 24 février 2019

TITRE : Post Discours du Scrutin Présidentiel du 24 février 2O19.

1.1. La conférence conjointe d’Idrissa Seck et Sonko, et/ou l’appel serein à la sincérité des urnes de deux candidats potentiels au deuxième tour.

1.1.1. Mise à Niveau :

Convenons-en, à l’instar de la presse qui, dès les premiers rayons de l’astre du jour du 25 février, souligne en mettant en relief sans ambages ce qui suit : « Une élection apaisée sur l’ensemble du pays ». Dans cet ordre d’idée et sans risque de se contredire, elle a aussi tenu à rendre un grand hommage au peuple. La population a posé des pas décisifs et mené des démarches civiques pour la construction d’un idéal commun. Partant, le Sénégal vient de matérialiser un but commun à haute valeur ajoutée civique, aux relents patriotique: La paix électorale le jour du scrutin au Sénégal.

1.1.2. Introduction :

Reconnaissons d’emblée, que Monsieur Aly Ngouille Ndiaye et ses collaborateurs ont réussi leur pari. Correctement en tant que ministre de l’intérieur chargé de l’organisation matérielle des élections, cet homme politique a bien tiré son épingle du jeu dans cette phase cruciale du processus électoral. Le ministre mérite des félicitations pour service rendu à la nation. La presse à son sujet de relever : « il est heureux qu’il ait pu taire toutes les critiques et appréhensions qui avaient entouré sa nomination à la place Washington. Puisse Dieu, Tout Puissant et Sage, encore guider cet homme politique ; dans toutes les étapes qui suivront le bon choix de la personne, en qualité de Président de la République.

Le 24 Février 2019 : 1) Dans le bureau de vote, l’identification des cinq candidats. 2) A l’intérieur de l’isoloir, la sélection d’un candidat de choix, l’exemptant de la poubelle, pour avoir glissé la photo de son candidat dans une enveloppe, choisie par la circonstance électorale. 3) Enfin sortir de l’isoloir et à pas feutrés ; se diriger vers l’urne et y glisser l’enveloppe de son candidat. C’est la dernière étape de la journée du 24 février, sous les yeux des officiels en charge le bon déroulement de l’acte de vote. C’est tout le mérite et réconfort moral de la personne en charge de la bonne tenue matérielle de cette journée historique.

Toutefois, les expéditeurs des enveloppes mentionnées veulent à tout prix, avoir le cœur net et être certains que le destinataire a bien reçu leur vote secret. Ils sont dans l’attente d’un dépouillement sincère de la part des autorités compétentes. Ces derniers, de fournir des résultats transparents. Les personnalités assermentés, de proclamer des résultats fiables, soutenus dans la droiture et la rectitude liées à tout dépouillement et déclarations de résultat électif. La sincérité des urnes en appui.

Le peuple aura récolté les semences des graines semées par Aly Ngouille Ndiaye dans le champ de la paix électorale. Le peuple sera réconforté dans la démocratie sereine, vertueuse par l’acceptation de la vérité des urnes.

1.1.3. Conjugaison des éléments d’appréciation du discours de Monsieur Idrissa Seck-

1.1.3.1. Source d’inspiration : Sourate 2 (la vache) Verset 42 : « Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité ».

1.1.3.2 Support analytique :

Je n’imbiberai pas ma plume d’encre pour tailler la teneur, ni de disséquer la portée de son allocution publique du jour. Encore moins, de passer à la dissection de l’englobé du discours. Ce serait trop fastidieux. Par contre, je m’exercerai de relever dans une épreuve de corrélation ; de donner la juste mesure de quelques extraits explicatifs : « Aucune instance habilitée à donner des résultats ne s’est prononcée. Je pense que ce serait exposer la stabilité du Sénégal à un risque très grave et irréparable que de se courber sous la pression du Président sortant d’annoncer des résultats préfabriqués ».

En ces mots de l’auteur, se conjuguent au présent et au futur, l’invite à la prudence, la circonspection, la retenue, la patience, la précaution, la réserve, la responsabilité. Je ne m’engage point à étaler la lexicologie de ces valeurs de vertu que nous ont léguées nos illustres et dignes parents. Idrissa tient à les restaurer dans la plus haute hiérarchie de l’Etat républicain. La vision des faits du moment est la quintessence de l’approche publique de son discours. Cette rangée qualitative d’attitude et d’aptitude est alignée vers la vérité des urnes. Arborons notre foi dans la sincérité. Sachons que l’on rendra compte au Créateur. Dieu sait ce que vous faites.

1.1.4. Conjugaison des éléments d’appréciation du discours d’Ousmane Sonko :

1.1.4.1. Source d’inspiration : Le Saint Coran Sourate 39 : AZ-ZUMAR (LES GROUPES) Verset 17 : « Annonce la bonne nouvelle à Mes serviteurs »

Verset 18 :« qui prêtent l’oreille à la Parole, puis suivent ce qu’elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu’Allah a guidés et ce sont eux les doués d’intelligence ! »

1.1.4.2. Support analytique :

« A l’état actuel du scrutin et du dépouillement, aucun candidat ne peut s’auto proclamer vainqueur de cette élection. Nous sommes (Hier) à l’étape du décompte des votes et les PV qui sont les seuls à pouvoir attester des résultats sont entrain de remonter dans les quartiers généraux ».

La maturité, la sagesse, l’intelligence, la modération, le discernement, l’intellection, le jugement, la vérité de l’auteur sont amplifiés par la pondération du cadet des candidats. Le plus jeune vient d’administrer un cours magistral au peuple de la quintessence de son slogan de campagne électoral : Antisystème.

A travers cet extrait, il a partagé d’une manière équitable, restitué globalement pour une appropriation opportune au profit de tout le peuple du Sénégal, le pivot de 21 jours de campagne. Il n’est plus question de reconduire les fautes du passé, non plus suivre les sentiers désuets, encore moins répéter les cas classiques. Toutes ces dérives et dysfonctionnements du système actuel a démontré dans un passé très récent les lacunes de mauvaise gouvernance. Le Président Sonko n’en veut plus. Il l’a déclaré et réaffirmé : « La parole est au peuple. Le peuple ne l’acceptera. C’est le peuple souverain de dire son choix ». Ce sont ses propres termes du jour : « Nous ne permettrons pas que le Président sortant de confisquer la voix du peuple. Le Sénégal n’appartient pas à Macky Sall, ni à Benno Bokk Yaakaar ».

Tout ses propos lors de la cirsconstance, s’agrippent et s’articulent en commun sur des valeurs, éthiques démocratiques, et fort républicaines. L’engagement est puisé à partir de la source dont le fondement est la fertilisation, la restauration des équilibres rompus.

1.2. Management futur de ladite conférence :

Elle sera inclusive et participative. Les éléments constitutifs sont d’ordre sociopolitique, économique et juridique. Le processus managérial sera à visage humain. La sincérité des urnes, la transparence, l’acceptation populaire de la vérité des urnes constituent le seul consensus à entretenir.

Le peuple est acteur et bénéficiaire de ce salut national. Le leadership politique et charisme relatif à Idy et Sonko sont pour les circonstances, têtes de file dénonçant une tentative de manœuvres qu’ils semblent découvrir, de même que le peuple et les médias. Les directeurs d’opinion devraient être invités à une séance d’appropriation des tenants et aboutissants de ces deux voix autorisées, sous un ciel aux nuages ombrageux. Le peuple d’en faire un leitmotiv pour ne pas se voir confisquer le droit de choisir.

Ousmane Sonko et Idrissa Seck, vous avez à plus d’un titre, marqué de votre emblème, l’histoire politique du Sénégal. Par devoir, civisme, patriotisme, les deux illustres candidats et personnalités hors pair du landerneau politique, qui, au début se sont présentés en adversaires respectueux sur le terrain politique de la campagne électoral .Ces derniers susnommés, dès la fermeture des urnes, se sont réunis pour rehausser la responsabilité et dire conjointement non au forcing politique des urnes. C’est tout un mérite pour la reconstruction du tissu national, le Sénégal en plein lambeaux.

Diadieuf, dignes opposants patriotiques à la reconduction du mandat présidentiel de Macky Sall au premier tour du 24 février 2019.

Le peuple souverain est prêt dans une très large majorité, apte dans toute ses composantes et disposé dans toutes ses franges à déployer toutes les recettes managériales rétablissant la vérité des urnes. Pour preuve d’application fertile, la mise en place et l’opérationnalité de style nouveau d’un projet politique intitulé : Emergence d’action citoyenne pour la non reconduction du mandat présidentiel de Macky Sall au premier tour. Vous êtes les parrains de ce projet de société à coté des sponsors attitrés.

Retenez que, les tentatives décriées d’achat de conscience, sont cernées. Tous les bureaux de vote seront l’objet d’une surveillance assidue par les représentants de l’opposition. Nous sommes rassurés au deuxième tour pour bien des raisons dont la maitrise des enjeux de la carte électorale. Les TICS seront en appui pour atteindre un but attendu par le peuple. Les greniers de vote sont étudiés .Tant d’activités cliniques d’accompagnement sont déjà en déploiement par le peuple et dans la paix. La jeunesse en ligne de mire, pour barrer les tentatives physiologiques ou tout genre de manœuvres politiques. Ces ressources humaines sont les bras constructeurs d’un Sénégal nouveau et prospère. INCHALLAH. La jeunesse sénégalaise constitue les atouts du comité de management du projet civique annoncé.

Serigne Saliou Fall