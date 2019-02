Polémique post-scrutin : le Forum du Justiciable face à la presse

Le Forum du Justiciable est très préoccupé par la controverse sur les résultats issus du scrutin du 24 février 2019. L’association rappelle la nécessité de respecter les règles régissant en général le processus électoral et en particulier le recensement des votes et la proclamation des résultats provisoires et définitifs. Ainsi, un point de presse sera organisé le jeudi 28 Février 2019 au siège d’Amnesty international Section Sénégal sis à Sacré cœur à partir de 10 heures. La communication qui sera délivrée à l’intention de l’opinion nationale et internationale sera centrée sur le régime juridique du recensement des votes au Sénégal.

Compte tenu de l’importance de cette rencontre, la presse nationale et internationale

est sollicitée pour la couverture de l’évènement.

Fait à Dakar le 27 Février 2019

Le Bureau exécutif