En marge de cette conférence de presse organisée par Benno Bokk Yaakaar, M Koumouna Biagui, responsable politique de l’APR salue le travail abattu par les différents leaders politiques.

«C’est un sentiment de réconfort moral, de satisfaction totale. Nous avons réalisé des performances à Kédougou, qui portent le sceau de l’engagement, de la détermination. Ces valeurs sublimes sont le viatique d’un candidat, le meilleur des candidats possibles, son excellence, le président Macky Sall. Kédougou, la terre des hommes a choisi la réélection de Macky Sall, le meilleur des candidats au soir du 24 février 2019. Nous avons porté le score à plus de 70% sur l’ensemble de l’étendue du département. La région de Kédougou s’est exprimée. C’est une fierté pour nous aujourd’hui de dire que nous montrons notre parfaite adhésion au Plan Sénégal Emergent (PSE) puisque nous continuerons avec le président Macky Sall jusqu’en 2024. Permettez-moi de féliciter un jeune frère un homme émérite, homme qui a fait preuve d’engagement, de détermination, homme qui a utilisé ses moyens dans les coins les plus reculés de la commune et même du département, je veux nommer le maire Mamadou Hadji Cissé. . J’associe à ces félicitations M Opa Ndiaye, Mme Adja Aïssatou Aya Ndiaye, M Lessény Sy et tous les responsables du parti qui étaient unis comme un seul homme. Les femmes se sont battues, la gente féminine, les jeunes de Kédougou, les sages, les alliés. Ce résultat c’est une prise de conscience émérite pour montrer au président Macky Sall que nous adhérons à sa politique, de protection sociale, à sa politique de couverture de maladie universelle à ses projets de société c’est ce qui est important. Kédougou est entrée dans l’histoire parce que Kédougou a enregistré un score jamais égalé. Aujourd’hui, nous méritons beaucoup de considération. Nous méritons que Kédougou soit représentée dans cette sphère gouvernementale. Dans les prochaines heures à venir, Nous souhaiterons que la région de Kédougou ait un portefeuille ministériel, que Kédougou ait des directions générales, que des dignes fils de, Kédougou soient responsabilisés. Malgré nous maigres moyens, nous avons fait mieux que la région de Tambacounda »

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn