France : les aperistes se disputent déjà la « victoire » de Macky

Honte ! Honte ! Honte à ces vautours qui pullulent en grand nombre au sein du parti de l’APR France comme des insectes attirés par l’odeur de la putréfaction. En des circonstances de victoires obtenues collectivement au prix de hautes luttes politiques sans relâche, ce qu’on attend d’un responsable de surcroît «chef de service international des bourses », c’est de savoir, par respect et élégance, dompter son égoïsme puéril, primaire et son moi, pour jouer collectif. Il en va du respect dû au travail de tous les militant.e.s et militants. Certaines attitudes de récupération politiques révèlent chez leurs auteurs une sensibilité aux comportements prédateurs odieux, abjects, ignobles et infâmes.Que Moise SARR et ses ouailles décrivent et narrent leur apport militant de manière dithyrambique ou qu’ils l’embellissent à dessein d’une promotion de carrière politique, ou d’une insertion professionnelle c’est leur problème, chacun est maître de sa conscience. Ce que je ne peux pas accepter en tant que coordonnatrice ayant apporté plus de 200 parrainages, en tant que militante dévouée et quotidiennement présente sur tous les terrains d’opérations de porte à porte, de mobilisation et d’information sur le bilan du Président, c’est de voir une minorité de fainéant.e.s tapis dans l’ombre et décidée à confisquer ce qui appartient à tout le monde.Faudrait-il le rappeler, l’Alliance Pour la République de Macky SALL est une œuvre commune, personne, encore moins une minorité adepte des clivages et de la victimisation, ne peut s’arroger la victoire Parisienne.Sincèrement trop c’est trop ! A l’heure où le cortex cérébral de chaque militante et militant de la majorité présidentielle est suspendu au verdict de la Commission de recensement des votes et de celui de la Cour d’appel; à l’heure où l’opposition excelle dans la désinformation et la manipulation des consciences au prix d’un 2ème tour impossible ; à l’heure où cette spirale de contestation sans fondement et dépourvue de base démocratique devrait nous imposer l’unité et la mobilisation derrière notre Président pour défendre notre victoire acquise au 1er tour, c’est indigne de voir des « camarades » descendre aussi bas.Sincèrement, à quoi jouent les camarades Moise SARR et consorts ? Que l’homme le plus absent des activités de l’APR France, le chargé de communication à la marge des grands enjeux politiques et adepte du cosmétique veuille confisquer la victoire de Macky SALL en France relève d’un nombrilisme inconscient et dangereux.En voulant s’arroger la victoire du Président Macky SALL en qualité de « Pompiers », Moise SARR et consorts insultent la conscience militante de tant d’hommes et de femmes qui ne ménagent aucun effort quand il s’agit de causes portées par notre leader. Alors, par respect à l’œuvre commune, je vous invite à la raison, des parcours difficiles hérissés de barricades existentielles et une soif de pouvoir à tout prix ne peuvent justifier le recours à « l’ordonnancement » d’article mensonger et aux antipodes de la réalité.Au lieu de vociférer sur la victoire parisienne du parti qu’ils brandissent comme leur butin de guerre, j’invite leur chef de fil à s’interroger rapidement sur les raisons de la désaffection des étudiants. Car, contrairement aux affabulations relatives à la mobilisation des étudiants parisiens, la réalité est tout autre.Là où on attend le chef du bureau international des bourses, c’est de nous édifier sur les raisons des défaites électorales dans toutes les villes étudiantes telles que : Nantes, Lyon, Bordeaux, Marseille, Poitiers, Limoges, Toulouse, entre autres.Pourquoi ces derniers ne votent pas Macky SALL malgré tout ce qu’il a fait pour eux: augmentation des bourses sociales, baisse drastique des prix de loyers et de restauration, construction de nouveaux campus, nouvelles universités, entre autres. Mon cher frère et camarade, c’est là que l’on vous attendait, c’est là que le Président vous attendait ! Hélas, force est de constater que ce rendez-vous historique vous l’avez loupé. Alors, la modestie et le bon sens vous invite à courber l’échine. SVP, silence, silence, silence, l’heure n’est pas à la déclinaison de l’indignité. Ensemble, essayons de protéger notre victoire.

Vive le Président Macky SALL

Vive la République

ABIBATOU DIOP,

Membre D.S.E. France, Coordinatrice Section APR Blanmesnil, Paris 93.

Responsable « Khaléy Buzz »