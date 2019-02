El Hadj Issa Sall-Serigne Moustapha SY : ça risque de voler en éclats

L’on ne sait pas encore si Serigne Moustapha Sy, le responsable moral du Dahira Moustarchidina Wal Moustarchidaty a voté et pour qui, il aurait voté. Mais sa voix (parole) a manqué plus au Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur) que la voix qu’il a déposée dans les urnes. On ne l’a jamais entendu chuchoter à l’oreille des fidèles le choix Issa Sall. Serigne-Bi n’était-il pas le plus indiqué pour manifester son soutien à l’endroit du Pr Issa Sall, quitte à faire une déclaration de nature à orienter ses talibés à voter «Pur» ? Malheureusement, le Responsable moral du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty s’est distingué dans une position en clair-obscur synonyme de lâchage du candidat Issa Sall.

Une chose est sûre, le Pur risque l’implosion. Certains cadres nous confient que le malheureux Issa Sall n’écarte pas de démissionner pour créer son propre parti politique digne de ce nom. Vrai ou faux ? Les prochains jours nous édifieront.

Igfm