« Depuis 93, jamais un candidat sortant n’a réussi à atteindre la barre des 60% »

Réagissant à la suite du Premier ministre Boun Abdalah Dionne, Yakham Mbaye annonce une victoire de Macky Sall au premier tour avec au moins 60,5% des suffrages. Un pourcentage qui, s’il est confirmé, serait une première depuis 1993. En effet, indique-t-il selon Seneweb, de la présidentielle du 21 février 1993 à celle du 26 février 2012 en passant par celle de 2000 et 2007, jamais un candidat sortant n’a réussi à atteindre la barre des 60%.

Briguant un 3e mandat en 1993, la légitimité du dauphin constitutionnel de Senghor arrivé au pouvoir en 1981 par le truchement de l’article 35 de la constitution, a été mise à rude épreuve. Diouf qui avait été élu et réélu en 1983 et 1988 avec respectivement 83,45% et 73,20%, s’est retrouvé avec 58,40% en 1993. En 2000, le candidat sortant du Ps, malmené par le vent de changement, a vu son score dégringoler comme un château de cartes. Avec 41,30% au premier tour, Diouf n’a pas pu sortir la tête de l’eau au second tour et est défait par son éternel opposant, Wade (58,49% contre 41,51%).

Le 25 février 2007, le candidat sortant, Abdoulaye Wade challengé par son ex-homme de main et ancien premier ministre Idrissa Seck, a engrangé 55, 90% des suffrages. En 2012, les vives contestations suscitées par la validation de sa candidature pour un troisième mandat et les nombreuses bavures policières lors de la campagne ont joué en défaveur de Wade. Le Pape du Sopi s’est retrouvé avec 34,81% au premier tour et 34,20% au second tour.

Election 1978 : Senghor (807 515 voix ; 82,20%)

Election 1983 : Abdou Diouf (908 879 voix ; 83,45%)

Election 1988 : Abdou Diouf (828301 voix, 73,20%)

Election 1993 : Abdou Diouf (757311 voix, 58,40%)

Election 2000 : Abdou Diouf (690917voix ; 41,30% 1er tour et 687969 voix, 41,51%)

Election 2007 : Abdoulaye Wade (1914403 voix, 55,90%)

Election 2012 : Abdoulaye Wade (942327voix ; 34,81% 1er tour et 34,20% au second tour.