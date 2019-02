Alioune Badara Ly : « A Koungheul, notre large victoire est la mutualisation… »

Dans le département de Koungheul (région Kaffrine), la coalition présidentielle, le Benno Bokk Yakaar, a opéré une véritable razzia. Les partisans du Président Macky ont, ainsi, réalisé un score de 78, 58% avec un total de plus de 33.000 voix. Alioune Badara Ly, responsable politique de l’Alliance Pour la République(APR) au niveau de la capitale du Bambouck et, non moins, coordonnateur de l’Initiative pour la Réélection de Macky en 2019(I.R.M/2019), diagnostique ce scrutin à l’échelle locale. Pour lui, cette large victoire du camp présidentiel est à mettre sur le registre de la conjugaison des efforts des différents responsables. A l’en croire : «C’est un sentiment de satisfaction totale qui nous anime suite à l’éclatante victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Koungheul. Nous sommes parvenus à engranger plus de 33.000 voix (soit un score de 78, 58%). C’est l’occasion de féliciter les populations de notre département, dans son entièreté .Elles ont cru en nous et au leadership de son Excellence Monsieur Macky Sall en nous suivant sur cette logique de la gagne. Qu’ils soient remerciés », s’est expliqué M.LY qui, de revenir sur les moyens déployés lors de la campagne électorale: «Je dois dire que cette victoire est l’aboutissement de tant d’efforts consentis par notre mouvement « Initiative pour la Réélection de Macky en 2019(I.R.M/2019) aussi bien sur le plan logistique( 10 véhicules mobilisés), financier( des dizaines de millions dépensés), physique( thé-débat, nuits blanches, visites de proximité, de courtoisie, porte-à-porte, caravanes), etc. La réélection du Président Macky est pour nous, aujourd’hui, la mutualisation des efforts de tous les responsables comme le député-maire Yaya Sow, le Ministre Assane Diop, le Maire Mayacine Camara, Madame la Directrice Socé Diop Dionne, la députée Fanta Sall, Monsieur Samba Aly Ba, Thierno Bocar Ly, Monsieur le Directeur Mamadou Djigo pour ne citer que ceux-là. Tous ont mis la main à la pâte pour l’obtention de ce résultat digne de gloire. La seule fausse note, c’est qu’on s’était fixé un objectif de 80% et, résultat des courses : on s’est retrouvé avec 78, 58 %. Ceci s’explique par le fait que des étudiants ont voté en masse Sonko et Idy alors que nous avons sorti les moyens pour les acheminer à Koungheul et environs.» Quel est l’avenir de sa trouvaille I.R.M/2019 ? Alioune Badara Ly, de répondre : «La réélection de son Excellence monsieur le Président de la République Macky Sall signe l’extrait de mort de notre mouvement « Initiative pour la Réélection de Macky en 2019.Aujourd’hui, l’objectif est atteint. C’était le 13 Janvier 2018 que nous avions mis sur pied cette structure pour accompagner le Président Macky», a –t-il fait savoir avant de finir par sermonner l’opposition : «Nous appelons à l’opposition de savoir raison garder et d’accepter avec grandeur le verdict des urnes. Le Président Macky est sorti victorieux de cette élection et ils doivent accepter l’évidence .Nous lui félicitons et prions pour que les cinq(5) années à venir soient couronnées de succès. Que le Sénégal gagne en prospérité et en sécurité de ses personnes et bien. Vive le Sénégal.»