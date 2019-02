Présidentielles : des prémisses d’accaparement de la victoire par Macky

Nous avions toujours soutenu, le président/sortant Macky Sall ne peut aucunement gagner au premier tour les élections présidentielles de 2019, les résultats sortis des urnes confirment cela. Parce que, en faisant la moyenne pondérée desdits résultats officiellement connus de l’opposition politique, il est à constater sans partisanerie qu’elle est majoritaire dans le pays. Aussi, nous avions prévu qu’il (Macky Sall) allait chercher à arracher la victoire, en s’autoproclamant vainqueur, cela est fait par procuration avec Mahammed Boun Abdallah Dionne qui annonce une victoire à 57% des voix exprimées, sous le couvert de sa fonction pour sciemment duper.

Ainsi, dès le soir du premier tour, Mahammed Boun Abdallah Dionne directeur de campagne du candidat/président sortant Macky Sall annonce que son candidat est élu avec au moins avec 57% des suffrages exprimés, en faisant fi du processus légal en de telle situation. Par sa déclaration, il a cherché très sciemment à manipuler, ou à orienter les résultats des urnes, pour s’accorder d’autorité la victoire, avec la complicité d’une certaine presse manipulatrice et complice, en dehors de toute déontologie.

A y regarder de près, Mahammed Boun Abdallah Dionne est coutumier de pareils procédés. Pour rappel, avant l’étude des dossiers des candidats sur le parrainage, par le Conseil constitutionnel, implicitement il avait enjoint les membres de cette institution, à décider à sa faveur, en fixant à cinq, le nombre de candidats potentiels à l’élection présidentielle. Le conseil s’est exécuté en suivant ses vœux, pour arrêter une liste de candidats à cinq. D’autre part, en 2018, Aymérou Ngningue avait prédit, Macky Sall gagnerait au premier tour des élections présidentielles, avec 57% des voix. Mahammed Boun Abdallah Dionne lui donne raison, en confirmant que le candidat président/sortant (Macky Sall) est réélu au premier tour avec 57% des suffrages exprimés, même si dans une autre communication, il minore ce pourcentage à 54%.

Par son message, il transmet un message subliminal aux membres du conseil, et des autres institutions impliquées, dans la procédure de proclamation des résultats (à suivre). D’ailleurs, pour nous, la COALITION IDY 2019 devrait faire une annonce, en direction des magistrats qui siègent dans les différentes commissions de recensement des votes, et surtout des membres du Conseil constitutionnel de leurs entières protections, seul moyen de les rassurer de dire le droit en toute objectivité.

A notre avis, ce qui est profondément révulsant, est la solennité accordée par certains (les journalistes en particulier), au discours d’un directeur de campagne (Mahammed Boun Abdallah Dionne) fut-il le dernier premier ministre en exercice du candidat président sortant, pour lui accorder une portée capitale. Alors qu’elle n’a aucune consistance juridique, comme d’ailleurs l’ont rappelé très justement Abdourahmane Diouf, et Souleymane Télico. Posture très sincèrement blâmable, à vouloir utiliser sa fonction officielle pour substituer sa propre vision, à celle des institutions républicaines du pays. Cette attitude qui interpelle, et offusque doit être dénoncée sans aucune réserve, ou retenue.

Ainsi, en pareille situation, ne rien dire c’est accepter, pour après être complice de son propre sort, ou encore accepter les pires supplices (présentes ou futures). D’autant que, les années du magistère de Macky Sall sont encore gravées dans notre esprit, pour être oubliées de sitôt. C’est pourquoi, nous saluons le contenu du point de presse de, Abdourahmane Diouf au soir des élections, où il a eu à marquer avec force, et à rappeler certains principes démocratiques et républicains, à Mahammed Boun Abdallah Dionne après sa communication très irresponsable, déclarant Macky Sall vainqueur des élections présidentielles.

Les rappels précédents permettent d’affirmer, une fois le processus de vérification, et de validation des résultats par les commissions départementales de recensement des votes, puis par la commission nationale de recensement des votes prévues aux articles L. 86 ; LO 138, LO 139, et L. 335 du code électoral, terminées ; ce chiffre (57%) malheureusement risque fort d’être confirmé par le Conseil constitutionnel, ou plutôt ne sera pas loin de la réalité. Car ses membres, au risque de nous tromper (nous prenons date), vont confirmer la réélection de Macky Sall au premier tour de scrutin, à savoir avec plus de 50%. Puisque mécaniquement, ils ont toujours décidé en sa faveur. Comme relevé plus haut, selon nous, la seule manière de les faire dire le droit, serait de les rassurer, pour qu’un second tour se tienne.

N’ayant de limite, que celle qu’il s’est fixé, sauf à y être contraint, par tout moyen, par le peuple, à notre avis, rien ne le fera revenir sur ses résultats (pré)fabriqués. Pour causes, Macky Sall ne s’aventurera jamais à organiser un second tour, puisque son « plafond de verre » est trop transparent, c’est-à-dire le stock d’électeurs, pour lui permettre de gagner les élections, est (presque) inexistant. Ce qui n’est pas le cas de la COALITION IDY 2019, dont le total cumulé des voix, des quatre autres candidats de l’opposition (Madické Niang, Issa Sall, Ousmane Sonko et Idrissa Seck), sur l’ensemble du territoire national, se rapproche des 60%, voire pourrait dépasser ce chiffre de peu après affinement.

De plus, c’est très inquiétant pour Macky Sall, car il a utilisé ses artifices pour sortir aisément vainqueur au premier tour, avec un résultat fort peu élogieux, qui d’ailleurs est aux antipodes de ses prévisions. Entre autres, il a fait déplacer de force des électeurs en changeant leurs lieux de vote ; retenir volontairement plus d’un million de cartes d’électeurs, et faire voter des gamins(es) de moins quinze ans.

Mieux encore, certains prédisent, que si un second tour avait lieu, Madické Niang appellerait à voter pour Macky Sall, à défaut, s’abstiendrait de donner consigne en faveur de la COALITION IDY 2019 (ce n’est pas notre position, mais admettons). Même, dans cette hypothèse, le président/sortant ne pourrait passer, car Madické Niang est crédité d’au plus 3%, des suffrages exprimés. Qu’il y a rarement un report à 100% des voix dans une élection, c’est dire, le résultat sera le même, quel que soit le cas de figure, il serait battu. Toujours par opposition, pour la COALITION IDY 2019, le report de voix même s’il n’est pas à 100%, sera plus suivi. Parce que, la plupart des votants, par exemple, d’Ousmane Sonko sont des jeunes qui portent faiblement Macky Sall, et qui connaissent sa manière de gérer le pays.

Sans accabler l’opposition politique, il est permis de constater, la Commission départementale de recensement des votes, si elle existe dans les huit départements extérieurs du Sénégal, n’est pas fonctionnelle, active, ou opérationnelle, puisque l’opposition politique n’y siège absolument pas. Autrement, aucun candidat à l’élection présidentielle, ou aucune coalition de partis à l’élection présidentielle, n’y a dépêché de représentants, à notre connaissance. Donc, le syndrome des dernières élections législatives à Dakar rode, à savoir, il y a fort à parier que des procès-verbaux plus favorables au pouvoir seront substitués, aux authentiques établis sur place, peu après la fermeture des bureaux de vote.

Il convient de souligner, seuls les résultats consolidés par la Commission nationale de recensement des votes serviront de base d’étude, d’analyse et de décision au Conseil constitutionnel, pour confirmer ou infirmer, les résultats des élections présidentielles. Dans cette visée, le conseil s’oppose rarement à la position de la Commission nationale de recensement des votes. Donc, une vigilance s’impose à la COALITION IDY 2019, comme Macky Sall veut travestir les vrais résultats, pour les remplacer à ceux qu’il a (pré)fabriqués par son équipe de campagne, dont Mahammed Boun Abdallah Dionne est le porte-voix.

Mais enfin, avec la manière dont les élections se sont déroulées, et du début de polémique, né de la déclaration de Mahammed Boun Abdallah Dionne, l’ancien président Abdoulaye Wade doit-il jubiler ? Nous pouvons répondre affirmativement, il pourra toujours se glorifier, d’avoir prédit que Macky Sall allait forcément voler. En oubliant, certainement, de relever, que les résultats du vote auraient pu être, à l’exemple de ceux connus jadis dans les anciennes républiques soviétiques. D’autre part, nous pouvons répondre négativement, puisque, s’il s’était prononcé de manière plus explicite au profit d’un candidat, cela aurait changé, très substantiellement la physionomie des résultats provisoirement connus.

Il n’est point dans notre esprit de penser, ou de dire si toutefois, l’opposition politique perdait les élections présidentielles, la défaite serait imputable à l’ancien président Abdoulaye Wade. Cependant, avec tout le respect dû à sa personne, et à son rang, il porte une part de responsabilité, que nul ne peut occulter. Puisque s’il voulait réellement le départ de Macky Sall, comme il le laisse entendre, il devait donner des consignes de votes plus explicites. De plus, au risque de nier notre propre droit au constat, et à la critique, ou de s’autocensurer, pourquoi ne pas lui reprocher, d’avoir choisi de ne pas choisir parmi les autres candidats en lice (Issa Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck), et d’avoir préféré ne pas aller exercer son droit, et devoir civiques. Pour un ancien président de la République cela interpelle, et demande un certain degré de réflexion.

Daouda NDIAYE