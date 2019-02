Présidentielle 2019: Mapenda Faye félicite Macky Sall pour sa brillante réélection

Je saisis cette occasion pour remercier le peuple sénégalais qui a renouvelé sa confiance au président Macky SALL. Le peuple sénégalais qui a fait preuve de maturité et de responsabilité, a montré qu’il est en avance sur une certaine classe politique qui ne doit son existence qu’à la manipulation et la désinformation. Mention spéciale à la population du département de Pikine qui a compris très tôt que seul le président Macky SALL peut conduire ce pays vers l’émergence. Comprenez l’attitude d’un patron de presse et de certains de ses employés. Quelqu’un qui s’autoproclamait milliardaire, alors que présentement il a hypothéqué sa maison sis à la Cité Keur Gorgui pour un prêt bancaire, joue la carte de sa vie. Je veux prendre le peuple sénégalais à témoin, qu’il ne se lève pas demain pour dire que l’Etat est entrain de le combattre.

Je lance un appel à tous les gens sensés, de mettre en quarantaine ces pyromanes car ce qui fonde notre cohésion et unité nationale est notre diversité culturelle et religieuses. C’est pourquoi, quelque soit les enjeux, notre unité et cohésion passent avant toute consideration. Merci à la coalition de la majorité présidentielle, aux militants , sympathisants et populations de Pikine Nord pour cette victoire éclatante.

Enfin, j’ai une pensée pieuse pour la mémoire de El hadji Abdou Aziz Sy Dabakh. Que la terre lui soit légère. Car en de pareilles circonstances, son discours sur l’éthique du désaccord, redonne encore dans nos oreilles, comme un leitmotiv.

Mapenda Faye plénipotentiaire de la coalition BBY à Pikine Nord.