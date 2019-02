Plainte contre l’État : Cheikh Mbacké Gadiaga et son avocat à Abuja

Le patron de senegalinfo, Cheikh Mbacké Gadiaga et son avocat Me Ciré Clédor Ly ont quitté Dakar, hier, vers 15h et ont fait un escale à Abidjan avant d’arriver à Abuja vers 22h. En effet, ils ont embarqué à bord d’un avion de la compagnie air Abidjan direction le Nigeria pour assister au délibéré de la Cour de justice de la Cedeao prévu ce mercredi 27 février 2019. Pour rappel, Cheikh Mbacké Gadiaga avait porté l’affaire au niveau de cette grande instance africaine après avoir purgé à Rebeuss une peine qu’il juge inacceptable de même que la procédure. Il avait décidé alors de porter plainte contre l’État du Sénégal par le biais de son avocat, Me Ciré Clédor Ly qui réclame pour son client une indemnité à hauteur de 500 millions FCFA.

