Moussa Diop : « Les populations de Touba n’aiment pas Macky »

Sur les ondes de RFM, Me Moussa Diop, patron de Dakar Dem Dikk, n’a pu cacher sa déception hier, au regard de la large victoire de Idrissa Seck. «J’ai une envie à mon réveil, c’est de prendre un buldozers et de déterrer l’autoroute « Ila Touba » pour en faire « Ila Fouta » (sic). Le directeur de général de Dakar Dem Dikk suggère au président Macky Sall de ne plus investir à Touba dans la mesure où les populations ne l’aiment pas ; et elles se considèrent comme étant le centre du monde. Le Dg de Dakar Dem Dikk, visiblement en colère, a déchargé son chargeur sur sa rivale, Me Aissata Tall Sall de la même coalition Benno Bokk Yakaar. Sans la citer, le boss de l’entreprise de transport public a lancé une salve à cette dernière et à d’autres responsables Apr de Podor, en indiquant que certains « n’ont pas battu campagne », mais se pavanaient seulement en caravane.