Manko félicite Macky pour sa victoire et le Khalife des…

Ousmane Faye appelle à l’apaisement des cœurs et félicite le Président Macky Sall pour sa belle victoire et les sénégalais pour leur maturité

L’élection présidentielle de dimanche dernier avait charrié beaucoup de craintes par rapport aux discours musclés de l’opposition. Mais au finish, le scrutin s’est bien déroulé et a été sans incidents. Suffisant pour que le leader de Manko Wattu Sénégal (MWS) félicite le chef de l’Etat pour sa belle victoire acquise dès le premier tour, les sénégalais pour la maturité dont ils ont fait montre, et les chefs religieux qui, non seulement, ont fait des recommandations pour l’apaisement des cœurs le jour et le lendemain du scrutin, mais aussi pour leur soutien et prière au candidat Macky Sall, surtout le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

L’élection présidentielle s’est, encore une fois, bien déroulée au Sénégal. Lors d’un point de presse tenu ce mardi pour faire le bilan de l’élection, le président de MWS a adressé ses vives félicitations au Président de la République Macky Sall pour sa belle victoire acquise dès le premier tour qui conforte la thèse que les sénégalais ont bien cerné l’importance de son projet d’émergence. Ses félicitations vont aussi à l’endroit des sénégalais qui ont fait preuve d’une maturité saluée partout dans le monde et qui maintient le Sénégal dans le rang des pays démocratiquement connus. Ousmane Faye n’a pas oublié les responsables politiques des localités où l’opposition a été déclarée vainqueur. « Je voudrai remercier nos camarades de Benno Bokk Yakaar qui, malgré leur travail remarquable sur le terrain, ont perdu dans leurs localités respectives. Cela n’enlève en rien le mérite qu’ils ont pour avoir bien défendu notre leader, mais aussi pour avoir bien participé, avec leurs scores, à l’importante victoire du Président Macky Sall. Qu’ils sachent qu’ils n’ont pas démérité et que leur apport a été payant, au finish, sur le tableau général des résultats globaux », s’est-il félicité. Les mêmes félicitations et remerciement s n’ont pas épargné les chefs religieux pour leur forte implication dans le processus électoral. Selon Ousmane Faye, « nous décernons une mention honorable et un satisfécit agréable aux différents chefs religieux du Sénégal qui ont montré qu’ils veillent encore sur la stabilité du pays. Pour cela, je les félicite tous et les remercie, surtout le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké qui, cette année a fortement soutenu le Président Macky Sall dans ses prières et pour une large victoire, prière qui s’est concrétisée au soir de dimanche dernier ». Ousmane Faye a terminé son point de presse par demander au chef de l’Etat, nouvellement réélu, dans le cadre d’une gestion participative et inclusive, de s’en ouvrir à toutes les compétences nationales, ou qu’elles puissent se trouvent et leur tendre la main. « Je demande au Président Macky Sall de faire fi aux appartenances politiques des différentes compétences et les associer à la gestion de ce pays pour le seul intérêt de la nation », a recommandé le leader de MWS.