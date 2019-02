Lettre de Wade à Macky Sall : Me Amadou Sall dement

Le responsable de la cellule de communication du Parti démocratique sénégalais a démenti l’information selon laquelle Me Abdoulaye Wade aurait envoyé une lettre à Macky Sall, à l’issu du scrutin de dimanche dernier. « Le PDS n’est pas un parti abonné aux fake news. Son secrétaire général Me Abdoulaye WADE n’a fait aucune lettre à Macky SALL et il est regrettable que certains parmi nos alliés prennent prétexte d’un document manifestement faux pour attaquer notre parti. Cette fois ci on laisse passer, mais nous n’accepterons pas que ceux qui prétendent être des amis et alliés nous attaquent aussi impunément. Notre parti sait aussi se mouvoir dans l’adversité », a dit Me Amsatou Sall sur sa page Facebook visitée par Xalima.