La victoire de Macky se précise au 1er tour avec…+60%

Alors que le chiffre de 57% donné par le chef du gouvernement sur Macky est en train de susciter des vagues, les « mouvanciers » donnent d’autres beaucoup «incroyables ». D’après des sources officelles anonymes, au décompte final, Macky Sall aura plus de 60% des suffrages valablement exprimés. Quoi qu’il en soit, on en saura davantage, puisque Demba Kandji et son équipe vont donner les résultats au plus tard vendredi. Du côté de l’opposition, on refuse de donner des chiffres. «Ce que je puis vous dire c’est qu’on sera au second tour», déclare un éminent responsable du camp de Idrissa Seck qui explique que la somme des taux des autres candidats dépasse 50% .