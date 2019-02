Ansoumana Dione au chevet du Groupe Futurs Médias

Ansoumana DIONE, leader de Jaamu Askan wi, le Serviteur du Peuple, par ailleurs, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), condamne avec la dernière énergie, les propos de l’Honorable Député Ousmane SONKO, candidat à la Présidentielle de 2019, à l’endroit du Groupe Futurs Médias. Pour Ansoumana DIONE, aucun acteur de la société, n’a le droit d’appeler les jeunes à aller manifester devant un quelconque organe ou de semer la division au sein de la presse qui demeure et reste une seule famille, constituant un maillon important de notre démocratie. Vu le rôle déterminant et primordial qu’elle joue également pour le développement du pays, chaque citoyen doit veiller à leur protection physique et morale, pour leur sécurité et l’accomplissement de leur mission de service public. Concernant les résultats issus du scrutin du 24 février dernier, la presse sénégalaise dont le Groupe Futurs Médias, n’a fait que donner les résultats, détenus par chacun des mandataires des candidats à cette présidentielle. Par conséquent, aucun journaliste ne peut modifier les suffrages exprimés, d’où le danger de cette sortie maladroite du candidat Ousmane SONKO.

Rufisque, le 26 février 2019,

Ansoumana DIONE, Leader de Jaamu Askan wi, le Serviteur du Peuple