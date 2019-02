Thierry Ardisson révèle combien il facture par émission…

Invité sur RTL ce samedi 23 février, Thierry Ardisson a révélé combien coûtait chaque numéro de son émission Les Terriens du samedi à C8.

C8 paye le prix fort pour conserver Thierry Ardisson. Invité sur l’antenne de RTL ce samedi 23 février dans On refait la télé, l’homme en noir a été amené à évoquer le coût de production de son émission Les Terriens du samedi. Le présentateur a affirmé ne pas avoir baissé son prix depuis l’époque de Tout le monde en parle et révélé qu’un numéro était facturé environ 180 000 euros.

« Quand vous allez chez Chanel, c’est un peu plus cher qu’ailleurs. Mais c’est Chanel. Moi, je fais de la qualité. Voyez la lumière de l’émission. Ça se voit. Ça coûte du blé, a estimé Ardisson. C’est comme un film de cinéma. Il faut que ce soit beau, bien mixé, bien monté. Après, on peut toujours aller bouffer chez Mc Do, ça ne me dérange pas… »