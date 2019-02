Affirmer péremptoirement que le Premier Ministre a donné des résultats fantaisistes en se cachant derrière un manteau de droit de l’hommiste, c’est renier l’impartialité qui devrait caractériser la démarche de toute organisation de la société civile, et choisir de prendre position contre un camp en faveur de l’autre dans cette élection.

L’opposition a été bien représentée dans tous les bureaux de vote.

Leurs mandataires leur ont remonté les PV conformes en tous points aux résultats annoncés par la presse dans son ensemble.

Cette opposition a délibérément décidé de renier sa défaite, et d’exiger un second tour s’abord, avant de déterminer certainement qui des deux challengers qui ne se quittent plus, certainement parce que chacun de leur camp se méfie de l’autre, avant de déterminer donc, disais-je qui des deux ferait face à Macky SALL.

Dans cette histoire saugrenue, une réalité objective, les chiffres, fait l’objet d’une interprétation polémique qui ressemble à une tempête dans un verre d’eau.

L’opposition a le droit de les contester et de proclamer unilatéralement qu’un deuxième tour est immuable.

Tout le monde devrait s’y plier.

Sa parole est d’évangile. Que nenni !

Mahammed Boun Abdallah DIONNE directeur de campagne chargé du programme de son candidat n’a quant à lui aucunement le droit de s’adresser à l’opinion publique, et de déclarer au nom de sa coalition, sur la foi des fameux PV pourtant détenus par tous les protagonistes, que son candidat a remporté la Présidentielle !

N’insultons pas l’intelligence des sénégalais.

Le Sénégal a passé l’époque où les défenseurs de droits de l’homme jouaient au martyr pour défendre les droits inaliénables du peuple sénégalais.

Les habits de juge qu’ils veulent usurper en ces circonstances sont trop grands pour eux.

Et d’ailleurs, à qui revient la prérogative de proclamer officiellement les résultats ?

Par Cissé Kane Ndao