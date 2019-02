Présidentielle 2019 : Abdoulaye Wade boycotté

Me Abdoulaye Wade a été le grand absent et le grand perdant de la présidentielle. Son appel au boycott n’a pas été suivi d’effet. Selon les chiffres de la Cena, repris par Wal fadjri, le taux de participation oscillait entre 35 et 60%. Les militants du Pds et les électeurs sénégalais sont sortis massivement pour aller voter. Y compris certains proches de l’ancien chef de l’État.

Par exemple, informe L’AS, le chauffeur de Wade, Diané Diop, et son garde du corps, Victor Kantoussa, ont voté. Itou pour Cheikh Dieng, maire de Djeddah Thiaroye Kao, selon le journal. Qui signale que, en revanche, l’ex-maire de Kaffrine Lamine Thiam a respecté le mot d’ordre de boycott du pape du Sopi.

Seneweb