Les Sénégalais ont voté en nombre et dans le calme, dimanche 24 février, pour choisir leur président parmi les cinq candidats en lice. Des premières tendances se dessinaient en soirée, mais aucun résultat officiel n’a été donné. Les médias sénégalais égrainaient quant à eux des résultats officieux très partiels, bureau par bureau, ne permettant pas de dégager de tendance. Les résultats ne deviendront officiels qu’à partir du 25 ou du 26 février avant 12 heures par la commission nationale de recensement des votes, et un éventuel second tour, compte tenu des délais légaux de proclamation, de possibles contestations et de la campagne, se tiendrait vraisemblablement le 24 mars.