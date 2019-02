C’est comme si au Sénégal tout le monde était devenu aveugle sourd et muet…Sans regarder et sans bien lire, les responsables des associations civiles se jettent dans des déclarations irresponsables. C’est le cas de Birahim Seck du forum civile. Sans attendre les résultats de la commission nationale de recensement des votes, déclare qu’un second tour est inévitable. Ensuite il y a Assane Dioma Ndiaye. Ce dernier n’a sans doute même pas écouté la déclaration du Premier ministre Dionne qu’il lance sans sourciller : « Qu’on annonce des chiffres avant même que l’organe habilité à le faire se prononce, cela pose problème et c’est source de frustration et éventuellement de débordement, voire de conflit »

Mais ce que Assane Dioma Ndiaye oublie, c’est le responsable politique de l’APR chargé du pôle programme du candidat Macky Sall qui parle et non le Premier ministre. Ensuite le premier ministre a dit ce qui suit : « en compilant l’ensemble des département du Sénégal, aujourd’hui, nous pouvons nous attendre à un minimum de 57% pour le candidat Macky Sall…

En disant « nous pouvons nous attendre », en quoi est-ce que le PM a fauté ?

Il faut se poser la question de savoir pour qui roulent Assane Dioma Ndiaye et la société civile ? Il cherche toujours à se mettre dans l’adversité pour avoir les grâces de l’opinion réfractaire…