« J’ai toujours dit qu’en cas de second tour, je soutiendrai le candidat de l’opposition le mieux placé. Il se trouve aujourd’hui que ce candidat est Idrissa Seck, au vu des résultats qu’il a eus. Il n’y a rien qui puisse me pousser à revenir sur ma décision », a-t-il déclaré sur Walf Tv.

«Je suis du camp de l’opposition et j’y reste. J’avais donné ma parole pour soutenir le candidat de l’opposition le mieux placé en cas de second tour. Je vais tenir ma parole», a déclaré Me Madické Niang au micro de nos confrères de Walf TV.

Il a rappelé : «j’ai toujours contacté Mame Adama Gueye pour qu’on amène tous les candidats de l’opposition à faire une déclaration sur l’honneur pour une unité en cas de second tour. Personne ne me prendra à défaut même si j’ai été victime de toute sorte d’attaques, de quolibets et de médisances». Et de souligner : «des gens font tout pour démolir mon image. Des gens ont fait passer des audios pour dire que «cette tentative de confiscation du pouvoir par Macky Sall, un candidat de l’opposition va valider les résultats rafistolés».

Le candidat «Madické Président» de préciser : «cette tentative de diabolisation et de destruction de mon image ne passera pas. Que les candidats de l’opposition m’intègrent dans leur camp ou pas j’y serai ».