Le dimanche 24 février 2019, a eu lieu le premier tour de l’élection présidentielle au Sénégal. Une élection qui s’est globalement bien déroulée, sur toute l’étendue du territoire et à l’étranger.

En guise de rappel, il faut noter que le processus ayant mené à l’organisation du scrutin a été marqué par des désaccords entre le pouvoir et l’opposition autour des règles du jeu électoral (le fichier électoral, le parrainage, la production et la distribution des cartes, …).

Le Réseau WANEP Sénégal a déployé 150 observateurs dans 10 régions du pays afin de contribuer à la tenue d’une élection présidentielle libre, transparente et pacifique. Cette action est menée dans le cadre de son projet « Suivi, Analyse et Atténuation de la violence Électorale (E-MAM) », avec l’appui financier de l’Union Européenne et l’accompagnement de ses partenaires (l’Union Africaine (UA), la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)).

La Cellule de veille électorale, mise en place dans le cadre de la coordination de ce déploiement a reçu de ses observateurs de terrain des informations lui permettant de faire des constats sur le déroulement du processus.

De la préparation du scrutin

Une refonte partielle du fichier électoral a donné, officiellement, 6 683 043 électeurs (dont 309 592 dans la diaspora), répartis dans 15 397 bureaux de vote au Sénégal et à l’étranger. Il faut noter que ce fichier, bien qu’audité par des experts internationaux, est resté litigieux car contesté par certains acteurs politiques.

Les changements notés ont concerné principalement l’introduction de la carte biométrique, le parrainage et la modification de la carte électorale dans 28 départements, avec comme corollaire la réédition de cartes d’électeur.

Le Conseil Constitutionnel, du 26 décembre 2018 au 19 janvier 2019, sur vingt-sept (27) dossiers de candidature réceptionnés, en a validé cinq (05). Aucune femme ne figure parmi les cinq (5).

La campagne électorale s’est déroulée du 03 au 22 février 2019, conformément au calendrier préétabli. Elle a été marquée par des incidents, notamment des violences verbales, physiques, etc. ayant occasionné deux (2) morts et huit (8) blessés, dont des journalistes, à Tambacounda.

Du déroulement du scrutin

Dans l’ensemble, les bureaux de vote observés ont ouvert à l’heure (187 bureaux sur 210, soit 89%).

Le matériel technique était disponible dans les bureaux de vote observés. Il s’agit des urnes, des isoloirs, de l’encre indélébile, des bulletins de vote, des listes d’électeurs, etc. Pour la plupart, l’accessibilité des bureaux de vote aux groupes vulnérables (personnes vivant avec un handicap, personnes âgées, etc.) a été notée.

Les membres des bureaux de vote était présents dans l’ensemble des centres de vote observés, même si, par ailleurs, à l’ouverture, l’absence de certains représentants de la CENA et de candidats a été signalée.

Une bonne présence des forces de sécurité a été notée dans les centres de vote observés.

Des observateurs nationaux et internationaux étaient présents sur le terrain.

Le vote s’est déroulé normalement, dans l’ensemble, malgré quelques irrégularités notées.

Une participation massive des électeurs a été relevée lors du scrutin.

L’absence de perturbations notables dans la fourniture des services de l’Internet, de la téléphonie, de l’électricité, etc.

Le dépouillement des votes a démarré aussitôt après la clôture des bureaux. L’exercice, suivi de l’affichage des résultats, s’est effectué en présence des agents de sécurité, des représentants des candidats, des délégués de la CENA dans l’ensemble des bureaux de vote observés.

Des incidents, dysfonctionnements et insuffisances constatés

Tout au long du processus, des incidents isolés ont été observés :

violences verbales dans certains bureaux de vote,

accès aux bureaux de vote refusé à certains représentants s’étant présentés sans mandat, conformément au code électoral

électeurs ayant leur carte mais absents des listes,

électeurs se présentant dans les bureaux de vote avec une casquette à l’effigie d’un candidat et qui ont été rappelés à l’ordre ;

Pour la plupart, les incidents ont été résolus par le dialogue ou par l’intervention des présidents de bureaux de vote ou des forces de l’ordre.

Des interventions

Avant le scrutin :

Dans cadre du projet « Suivi, Analyse et Atténuation de la violence Électorale (E-MAM) », vingt (20) moniteurs ont été mobilisés, formés et déployés depuis le 26 janvier 2019, suivant une cartographie des zones à risque élaborée et validée par les acteurs du processus.

Le Groupe National de Réponse aux menaces de violences électorales, installé, s’est réuni les 24 et 31 janvier, puis les 7, 19 et 23 février pour mobiliser des réponses aux menaces de violence électorale sur le terrain. En dehors d’audiences de plaidoyer à l’endroit des décideurs et de déclarations publiées, des sous-subventions ont été attribuées à des ONG et réseaux d’ONG du Sénégal pour des réponses localisées.

Pendant le scrutin :

Les données recueillies ont permis à la chambre de décision d’intervenir en temps réel auprès des organes de gestion des élections (CENA, CNRA, autorités administratives, etc.) pour contribuer à la correction des dysfonctionnements constatés.

Ainsi, une trentaine d’alertes a été traitée par la chambre de décision. Il s’est agi principalement de :

cas de violence verbale,

altercations entre membres de bureaux de vote entraînant la suspension temporaire des opérations dans quelques cas,

affrontements entre militants aux alentours des centres de vote,

tentatives d’achat de conscience….

Lorsque les alertes étaient susceptibles d’entraîner des problèmes majeurs dans le déroulement ou de remettre en cause la sincérité du scrutin, la chambre de décision a pris contact avec la CENA et/ou les autorités administratives déconcentrées. Ce type de réponse a concerné par exemple :

des cas de discordance entre listes d’émargement détenues par les membres des bureaux de vote (notées à Diourbel, Mbour, etc.),

l’absence d’une partie du matériel électoral,

des rumeurs sur la distribution de cartes d’électeurs après le démarrage du vote,

l’existence supposée de bureaux ne figurant pas sur la carte électorale,

le port de signes distinctifs et des cas de propagande politique au sein et aux alentours de Centres de vote, etc.

Après le scrutin :

Après la clôture de la Cellule de Veille Electorale (CVE), le Groupe National de Réponse de WANEP assurera le suivi post électoral.

Enseignements tirés

La Cellule de Veille Electorale salue :

la participation massive des électeurs au scrutin ;

le déroulement du vote dans le calme, la paix et la sérénité, dans l’ensemble ;

la bonne collaboration entre les différents acteurs impliqués dans le scrutin (forces de sécurité, autorités administratives, CENA, CNRA, etc.) et la CVE WANEP-Sénégal ;

la bonne organisation du scrutin dans l’ensemble malgré certains dysfonctionnements ;

l’implication de différents acteurs de la société civile pour veiller au bon déroulement du vote.

Défis et perspectives

WANEP-Sénégal considère que l’amélioration du processus électoral nécessite :

la restauration de la confiance entre les acteurs politiques ;

le dialogue et la concertation dans la définition des règles du jeu électoral ;

la tenue plus rigoureuse du fichier électoral ;

l’égal accès de tous les acteurs politiques au fichier électoral ;

le respect strict de la procédure régulière de proclamation des résultats, notamment l’obligation légale de s’abstenir de proclamer des résultats avant les instances habilitées.

Recommandations

Au regard de ces constats, nous recommandons :

A tous les acteurs :

d’adopter une attitude citoyenne (respect de la Loi) et éviter la diffusion des rumeurs, afin de garantir au Sénégal un scrutin présidentiel apaisé, crédible, juste et accepté de tous.

s’abstenir de toute forme de désinformation et d’appel à la violence.

A la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) :

de communiquer de façon plus large et proactive sur son implication dans le processus, au regard des pouvoirs que lui confère la loi.

Aux candidats :

de sensibiliser leurs militants à éviter toutes formes de violence ;

d’inscrire toute contestation possible dans le cadre légal et pacifique ;

de s’abstenir de proclamer les résultats avant les instances habilitées.

Aux forces armées et de sécurité :

de rester dans une posture républicaine et garder leur professionnalisme.

Au Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) :

Prendre toutes les dispositions utiles et légales pour empêcher l’annonce des résultats des élections en dehors des instances légales habilitées à le faire.

Aux leaders d’opinion et de la société civile :

de lancer un appel au calme et à la responsabilité pour assurer un climat de cohésion et de solidarité nationale.

Aux citoyens :

de préserver la culture de la citoyenneté démocratique et le sens du patriotisme ;

de s’abstenir de toutes formes de violence post-électorale.

WANEP publiera un rapport général de la cellule de Veille Electorale.

Fait à Dakar, le 25 février 2019

La cellule de Veille Électorale,

Le Président,

Les Organisations nationales, partenaires de mise en œuvre,