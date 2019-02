Ce mannequin vend sa virginité: un footballeur et un politicien en compétition

Mahbuba Mammadzada, jeune mannequin de 23 ans, a décidé de vendre sa virginité aux enchères. Le but? S’installer aux États-Unis avec sa mère. Un politicien japonais aurait remporté l’enchère devant un avocat et… un footballeur munichois.

Pour vendre sa virginité, elle est passée par la célèbre agence d’escort girls « Cinderella Escorts », qui se situe en Allemagne, où il est légal de commercialiser les relations sexuelles. La jeune femme a un certificat médical attestant de sa virginité. Elle souhaite par ailleurs se trouver un sugar daddy qui serait prêt à payer 30.000 euros par mois pour s’attacher ses services.

Le gagnant de l’enchère est un politicien japonais, qui a devancé un avocat anglais et un mystérieux footballeur évoluant à Munich. Avant de réserver une chambre d’hôtel, le politicien doit désormais verser 10% du montant total afin de prouver que sa démarche est sérieuse.

Maria affirme: «Nous n’avons pas parlé. Mais l’agence m’a dit qu’il pense que je suis sexy. Je pense juste qu’être le premier est spécial pour un homme. Et comme je suis un modèle international, je suis sûr qu’il me voit comme un symbole de statut. Je peux y faire face.”

« Je veux acheter une maison pour ma mère et moi, pour que nous ayons enfin notre propre toit. J’aimerais voyager autour du monde, vivre aux États-Unis et continuer ma carrière de mannequin », a-t-elle expliqué à Cindrella Escorts, qui perçoit près de 20 % du montant total du deal.

Mahbuba Mammadzada ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et espère trouver un sugar daddy pour l’entretenir aux États-Unis contre 30.000 euros par mois. Cette pratique est de plus en plus courante dans le monde du mannequinat.

Elle a confié au Daily Star: «Bien que je doive le rencontrer plus souvent (en contrepartie de l’indemnité), j’aime l’idée d’être louée comme une petite amie si un homme me soutient financièrement chaque mois avec un budget généreux.”

Maria, dont le deuxième plus offrant était un footballeur célèbre, a déclaré: «Je me sens bien. Je suis excitée et impatiente d’y être. Ce sera certainement une expérience merveilleuse. Même si j’ai déjà beaucoup de succès avec le mannequinat, gagner tant d’argent en si peu de temps est un rêve devenu réalité.»

Afrikmag