Battu…Sonko appelle à l’insurrection

DU CALME SONKO !

On ne peut contester la réalité des chiffres issus des urnes sous le prétexte qu’ils ne reflètent pas la réalité, alors que les résultats sont communiqués par tous les organes de presse, et que chaque candidat a son mandataire qui les lui fait parvenir, et vouloir imposer en lieu et place, unilatéralement, un deuxième tour qui n’existe que dans sa tête.

« Je conteste la victoire au premier tour du candidat de Macky Sall quelle que soit la réalité des chiffres, je veux urbi et orbi un deuxième tour obligatoire » voilà en substance ce que veut notre shebab en chef, qui se sent pousser des ailes depuis peu, et se surprend même à paraitre au milieu de la classe politique promise à un enterrement de première classe par la victoire de Macky Sall.

Que Sonko se calme.

Nous ne sommes ni ses martyrs qu’il envoie au front par une fatwa désignée du bout de son doigt impertinent, ni des moutons de panurge qui suivent la rumeur revancharde de loosers qui veulent une revanche par procuration.

Sonko est pris dans le piège de renards politiciens qui le manipulent dès le début. Il mène un combat qui n’est pas le sien.

La jeunesse consciente de notre pays ne répondra à aucun appel à l’insurrection, comme si l’information qui circule dans toute la presse libre et confirme l’inéluctable victoire au premier tour de Macky Sall était de la pure invention.

Elle ne répondra pas non plus à tout appel à détruire le bien d’autrui, sous le prétexte qu’il diffuse des informations contraires à vos attentes.

Reprenez-vous.

Les électeurs sénégalais ne sont pas des fanatisés si conditionnés par vos affabulations qu’ils en ont perdu tout esprit de jugement.

Sachez raison garder, et revenez de vos élucubrations au pays du rêve présidentiel auquel vous avez si fortement cru que vous confondez désormais la réalité avec vos lubies, et versez de plus en plus dans un délire paranoïaque qui vous rend dangereux pour vous-même et mortel pour les autres.

Arrêtez vos appels à l’insurrection et au soulèvement populaire.

Vous brassez du vent pour rien et soliloquez pour nada.

De pyromane, il n’y a que vous.

Heureusement pour notre génération !

Cissé Kane Ndao