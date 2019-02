Assane Diouf sort de prison et va chez…Idy

Selon nos confrères de Senegalinfo, l’insulteur public n°1, Assane Diouf sort de prison et va militer chez Idy. Il vient d’être libéré en même temps que moïse Rampino.

Les deux hommes, Assane Diouf et Moïse Rampino ont été libérés plus tôt que prévu. En effet, ils devaient purger leurs peines jusqu’au 28 février 2019 même si pour Rampino le juge l’avait condamné à 9 mois ferme alors qu’il est resté plus d’un an en prison. Quant à Assane Diouf, selon nos informations, il compte poursuivre ses activités notamment politiques et rejoindre le camp de l’opposition plus précisément la coalition Idy2019.

La rédaction de senegalinfo.sn