Accusations contre la presse : le Synpics réagit

« Je suis meurtri et surpris par les déclarations de ces deux personnalités,vu la stature qu’elles représentent». Par ces mots, Bamba Kassé, secrétaire général du Synpics dénonce les propos tenus par les deux candidats que sont Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Selon Dakartimes, il rappelle que ces derniers ont accusé une partie de la presse nationale et la presse française de pré-fabriquer des résultats favorables au pouvoir en place. « Nous n’avons pas le complexe de Rfi et France 24. Les Sénégalais ne vont pas commenter leurs élections en France.Ils doivent nous respecter »,a-t-il précisé.

Pour défendre ses collègues visés, le secrétaire général du Synpics a défendu avec fermeté cette partie de la société sénégalaise visée par les déclarations d’Idrissa Seck et Ousmane Sonko. « Ce sont des candidats à l’élection présidentielle du Sénégal.Qu’elle veuille instrumentaliser une division au sein de la presse considérant une partie normale et l’autre anormale,le basant sur du faux,est extrêmement grave », a-t-il dit.