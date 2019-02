Le trio des premières tendances: le second tour se dessine

Les urnes commencent à livrer leurs secrets. Selon les résultats provisoires égrenés par les dépouillements, trois candidats sortent du lot. Macky Sall, Idrissa Seck et Ousmane Sonko se disputent la tête. Le président sortant commence à se détacher dans les zones rurales mais Sonko arrivent en ballotage avec Idrissa Seck au niveau international et dans les milieux urbains.

Les tendances qui se dessinent sont très claires. Plus de deux heures après la fermeture des bureaux de vote, le candidat de la Coalition Bennoo Bokk Yaakar, Macky Sall est en train de sortir en tête. Seulement, il est suivi de très près par Idrissa Seck de la Coalition Idy2019 et Ousmane Sonko. Ces deux candidats de l’opposition sont aux coudes à coudes et laissent loin derrière Me Madické Niang et El Hadji Issa Sall du PUR.

Macky Sall est, certes, en train de se détacher mais il est difficile qu’il fasse 40 à 50% pour le total des électeurs des différents bureaux de vote. Sauf pour le nord du pays comme dans les différentes localités de Matam mais aussi à Fatick notamment à Diarrère où des scores fleuves sont notés.

Les résultats continuent de tomber mais le trio de tête sont déjà connus. Il s’agit dans l’ordre Macky Sall, Idrissa Seck et Ousmane Sonko étant entendu que chacun des deux leaders de l’opposition peut coiffer au poteau l’autre.

Pressafrik