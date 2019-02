La Coalition Idy 2019 met en garde les gouverneurs et les préfets

« Le message, ci-joint, de la Direction Générale des Élections, adressé aux gouverneurs, préfets et sous-préfets est une violation flagrante et inacceptable du code électoral. Nous demandons aux gouverneurs, préfets et sous-préfets de n’obéir à aucune directive n’émanant pas des dispositions du code électoral et de se conformer strictement au respect de la loi.

Nous demandons aux mandataires de l’opposition d’être vigilants et de n’accepter aucune dérogation aux dispositions du code électoral qui organise le déroulement du scrutin pour l’élection présidentielle », lit-on dans un communiqué de la Coalition Idy 2019, parvenu à la rédaction de Xibaaru.