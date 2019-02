KOLDA: Forte présence des jeunes dans le scrutin

Le constat est bien clair, beaucoup de jeunes prennent part à ce scrutin de ce 24 février 2019 à Kolda. Ici les jeunes sont présents devant les différents bureaux de vote. Dans les 15 centres de vote installés dans la commune, les jeunes sont partout présents et cela dès les premières heures de la matinée. Pour l’heure les opérations de vote se déroulent bien dans la convivialité des différents électeurs qui bavardent et discutent dans le calme et la sérénité. Partout le matériel électoral est en place par l’autorité préfectorale. Et les présidents de bureaux de vote se félicitent de la vigilance du préfet qui veille à un bon déroulement du scrutin en présence des forces de sécurité partout où le besoin est nécessaire. Les bureaux sont ouverts à 08h et depuis lors le scrutin se déroule sans aucun incident ni autre perturbation.

ELHADJI MAEL COLY