Idy et Sonko mettent en garde la presse et l’Etat de donner des résultats préfabriqués

En conférence de presse urgente, les candidats Idrissa Seck et Ousmane Sonko ont mis en garde l’état du Sénégal et des presses étrangères et locales de vouloir annoncer la victoire du candidat sortant au 1er tour. Selon Idrissa Seck, l’opposition ne l’acceptera pas et le peuple ne suivra pas. Voici la déclaration d’Idy lors de la conférence de presse…