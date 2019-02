Amadou Bâ après son vote : « Nous pourrons continuer le programme du PSE»

Amadou Bâ, ministre de l’économie et des finances, voté ce dimanche au Parcelles assainies, son fief, informe Senenews .

« Je suis satisfait en tant que citoyen de tenue des élections dans le calme. Pendant 21 jours nous avons fait campagne dans la paix et la tranquillité. Je me félicite aussi de la qualité des institutions du Sénégal. Chacun a montré son programme. Nous sommes confiants pour Macky Sall ici à Dakar et particulièrement aux Parcelles Assainies. Nous pourrons incha’Allah continuer le programme du PSE dés que nous aurons les résultats ce soir, on l’espère bien qui seront en notre faveur« , a t-il déclaré à sortie de son bureau de vote