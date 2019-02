C’est un communiqué adressé à la rédaction de xibaaru par le Parti Libéralisme Social Sénégal du président Samuel SARR qui accuse nommément Idrissa seck d’avoir adhéré à la franc-maçonnerie le 22 avril 2018 par l’entremise de son mentor, l’économiste Français, Jacques Attali…

Communiqué intégral

Lorsque notre président Samuel Sarr a rendu public son soutien assumé au candidat Macky Sall, le candidat Idrissa Seck a mis en contribution ses insulteurs du web pour s’en prendre au leader de notre parti «Libéralisme Social Sénégal ». Alors, en tant militante du président Samuel Sarr, j’ai pris l’engagement de répondre à la hauteur de l’affront de Binta Faye Membre de la Coalition Idy 2019, puisque Samuel SARR ne va jamais descendre à la hauteur aussi bas de l’homme politique le plus tortueux de ce pays. Critiquer Idrissa Seck est l’exercice le plus facile car l’homme traine trop des casseroles de toutes les formes, odeurs et couleurs.

Je vais juste jeter un coup d’œil sur les archives récentes du journal panafricain «Afrique confidentielle » qui nous avait appris des choses croustillantes, ahurissantes et renversantes sur ce personnage vraiment inqualifiable. Les Sénégalais ignorent beaucoup d’Idrissa Seck, ce membre du club de Saint James, ce mystificateur, paresseux acteur politique et militant du moindre effort.

« En effet, son attaque contre la sacralité de la Mecque, dans un pays majoritairement musulman, lui a été dicté par ceux dont il cherche à avoir le soutien à tout prix», écrivait le journaliste Bamba Ndiaye ancien Ministre chargé des affaires religieuses repris par le site «Afrique confidentielle». Qui sont ceux-là ? Suivez-moi, vous allez être surpris.

«On ne se met pas à dos tous les théologiens et les croyants du monde musulman par choix…Il multipliera les sorties et les attaques contre les fondements de la religion pour s’assurer le soutien de la Grande loge de France (GLDF)» a révèle à nouveau «Afrique Confidentielle».

Selon ce très crédible journal en ligne : «M.Seck est l’un des premiers hommes politiques sénégalais à faire son entrée dans ce groupement franc-maçonnique. Parrainé par son ami lobbyiste-sioniste, Jacques Attali, Idrissa Seck va devoir faire ses preuves pour se positionner au sein du groupement».

Idrissa Seck a été parrainé par Jacques Attali lors de son intronisation dans la Loge. Et il est confirmé selon «AC» par ses propos lors du Congrès juif mondial de 2014. «Celui qu’on présente comme l’artisan discret du communautarisme juif et sioniste sur la scène internationale avait appelé au soutien des familles riches dans les pays musulmans», ajoute l’enquête.

IDRISSA SECK ADMIS DANS LA FRANC MACONNERIE LE 22 AVRIL 2018

«En adhérant à cette loge le 22 avril 2018, l’ancien maire de Thiès a eu le feu vert pour l’obtention des financements nécessaires pour la mise en place d’une université numérique dans la ville. Le projet qu’il compte entreprendre avec son mentor, Jacques Attali, a eu la bénédiction de ce Lobby aux objectifs bien affichés. En effet, le nouvel établissement servira les plans d’Attali déclaré lors du congrès précité. Cherchant à intervenir dans les sociétés musulmanes, l’homme évoquait alors « la nécessité de la création d’une bourgeoisie musulmane pour un monde plus pacifique ». Pour faciliter cette intervention le choix a été porté sur Seck, a confirmé notre source, établie en France», poursuit «Afrique confidentielle».

Idrissa Seck doit comprendre qu’il ne peut pas tromper Serigne Touba Khadimou Rassoul qui sélectionne lui-même ses disciples.

Idrissa SECK a transhumé d’une tarikha à une autre. Idrissa Seck a transhumé de la religion islamique vers la franc-maçonnerie et le judaïsme. Un homme de cet acabit ne devrait inspirer aucune forme de confiance à ses semblables. Car il est capable demain de vendre le Sénégal. Il l’a déjà commencé. Idrissa Seck a d’ailleurs promis à des russes et des américains de leur offrir du pétrole et du gaz du Sénégal s’ils l’aidaient financièrement durant la campagne présidentielle.

Honnêtement, Idrissa Seck devrait être la dernière personne à commanditer des insultes contre Samuel SARR disciple connu de Serigne Saliou MBACKE.

Paris le 22/02/2019

Mbathio SEYE Etudiante en science politique en France

Membre du Parti Libéralisme Social Sénégal du président Samuel SARR

Membre de BENNO BOK YAKAR