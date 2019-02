Présidentielle : ABC dément soutenir Idrissa Seck

Une information selon laquelle, le Médiateur de la République soutiendrait Idrissa Seck a fait le tour de la toile.

« Cette information est fausse et infondée. Je suis le Médiateur de la République et ma fonction ne me permet pas de soutenir un candidat. La seule chose qui m’intéresse c’est le Sénégal et sa stabilité. Je ne soutiens pas Idrissa Seck ni aucun autre candidat d’ailleurs. Je me limite à ma fonction de Médiateur de la République qui ne peut soutenir un candidat », a dit le principal concerné Alioune Badara Cissé selon Dakaractu.