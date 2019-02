Les débarquements de marchandises au Port de Dakar (PAD) au terme de l’année 2018 se sont établis à 14,851 millions de tonnes, a-t-on appris vendredi auprès de l’entreprise portuaire.

Comparés à l’année 2017 où ils s’élevaient à 14,253 millions de tonnes, ces débarquements ont enregistré une hausse de 4,2% en valeur relative et 598.000 tonnes en valeur absolue.

Cette augmentation est occasionnée principalement par les débarquements de d’hydrocarbures raffinés qui se sont accrus de 20,6% à 1,201 million de tonnes contre 996.000 tonnes en 2017.

Les marchandises diverses (plus 5% à 12,373 millions de tonnes) et les produits de la mer (plus 4,1% à 280.000 tonnes) ont aussi contribué à la hausse des débarquements. En revanche, le pétrole brut s’est replié de 16,9%, passant de 1,200 million de tonnes en 2017 à 997.000 tonnes un an plus tard.

Concernant les embarquements de marchandises, l’entreprise portuaire signale un repli de 1,2% avec une réalisation passant de 5,012 millions de tonnes en 2017 à 4,950 millions de tonnes en 2018. Cette situation est essentiellement due aux phosphates et produits de la mer.

Les embarquements de ces produits se sont respectivement repliés de 15,8% à 667.000 tonnes et 11% à 243.000 tonnes. Quant aux marchandises diverses, elles ont enregistré une légère hausse de 2,4% à 4,039 millions de tonnes contre 3,946 millions de tonnes en 2017.