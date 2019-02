Moustapha Cissé Lô prévoit la victoire de Macky avec…65%

Le message de Moustapha Cissé Lo à Macky Sall avec le contenu d’un résultat de sondage commandité par lui-même qui donne le candidat Macky Sall victorieux, au soir du 24 février.

Lisez!

« Bjr Mr le président Macky sall, Bjr Mme la première Dame .je vous félicite de votre très belle campagne électorale. La victoire sera acquise dès le premier tour selon les Sondages que nous avons commandités avec des jeunes dans les 14 régions du Sénégal. Les résultats de nos enquêtes vous donnent largement gagnant partout avec des écarts parfois insurmontables. Par exemple la Région de Matam, nos experts vous placent entre 85 et 90 pour cent des suffrages exprimes / 2- région de ST louis entre 60 et 70 pour cent /3 – région de Louga entre 65 et 70 pour cent / 4 – région de Diourbel entre 55 et 65 pour cent /5 – région de Thiès entre 55 et 60 pour cent / 6 – région de Dakar entre 55 et 60 pour cent /7 – région de Fatick entre 70 et 80 pour cent / 8- Région de Kaolack 65 et 70 pour cent /9 – région de Tamba entre 70 et 75 pour cent / 10 – région Kédougou entre 55 et 60 pour cent / 11 – région Kolda entre 55 et 65 pour cent / 12 – région de Sédhiou entre 55 et 60 pour cent / 13 – région de Ziguinchor entre 55 et 60 pour cent / Régions de Kaffrine entre 55 et 65 pour cent des suffrages exprimes et le résultat général national entre 65 et 70 pour cent des suffrages exprimes .Avec ce tableau , Idrissa Seck arrive 2ème entre 10 et 15 pour cent, 3ème Ousmane Sonko avec entre 5 et 10 pour cent 4ème Issa Sall 5 et 10 et 5ème Madické Niang entre 3 et 7 pour cent .Dans tous les cas avec une bonne organisation des élections avec a la clé l’ ouverture des bureaux a 8h jusqu ‘ à l’ heure de fermeture des bureaux Macky sall sera proclame vainqueur avec plus de 65 pour cent des suffrages exprimes .Merci , nous allons jubiler a la permanence à partir de 20 heures. Merci à toute la famille .M Cissé Lo.»