Liverpool : Sadio Mané élu meilleur joueur du mois de janvier

Auteur de quatre buts en janvier, Sadio Mané a été élu joueur du mois de janvier à Liverpool devant Mohamed Salah et Roberto Firmino, après un sondage réalisé auprès des fans des Reds. «J’essaie juste de faire ce que je peux. Je pense qu’il y a eu deux matchs difficiles pour nous parce que nous aimons gagner. Mais cela fait partie du football. Nous devons continuer à travailler de plus en plus dur et obtenir de bons résultats. Nous essayons de faire de notre mieux et nous avons toujours eu des résultats (principalement) positifs. Un prix est toujours une motivation, mais je suis toujours motivé en tant que joueur, pour être honnête. Je suis heureux que les fans aient voté pour moi et je leur dirai que nous allons essayer de tout faire pour que cette saison soit spéciale», a déclaré hier l’attaquant international de 26 ans lors de la réception du prix qu’il gagne pour la première fois de la saison.

Buteur lors de quatre rencontres en janvier face à Crystal Palace (4-3, 23e J.), Leicester (1-1, 24e J.), West Ham (1-1, 25e J.) et Bournemouth (3-0, 26e J.), l’attaquant des «Lions» a battu son propre record, lui qui n’avait jamais réussi à marquer lors de quatre matches successifs. Après 26 journées en Premier League, il reste sur 12 buts en championnat. Et il pourrait faire mieux s’il marque cet après-midi à Old Trafford face à Manchester United.